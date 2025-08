Les Spurs prolongent De’Aaron Fox pour 229 millions de dollars !

Alors que des rumeurs faisaient état d'hésitations chez les Spurs pour prolonger De'Aaron Fox, ESPN annonce lundi soir que l'ancien meneur des Kings a décroché le pactole : 229 millions de dollars sur quatre ans ! C'est le maximum possible, et c'est une énorme marque de confiance pour un élément qui n'a disputé que 17 matchs sous les couleurs de San Antonio.

All-Star confirmé, Fox est désormais lié aux Spurs jusqu'en 2030, sans la moindre “option”, et c'est lui qui sera la rampe de lancement numéro 1 pour tirer le meilleur de Victor Wembanyama. Leur duo va donc marcher dans les traces de celui de Tony Parker et Tim Duncan pour ramener les Spurs vers les sommets.

A leurs côtés, on trouvera Stephon Castle, le meilleur rookie de l'année, mais aussi Devin Vassell, Keldon Johnson, ou encore Harrison Barnes et Luke Kornet. Objectif : retrouver les playoffs le plus vite possible, et ce sera sans Gregg Popovich, jeune retraité des bancs, mais sans doute très actif pour valider cette prolongation de contrat de De'Aaron Fox.