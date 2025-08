Et si les Spurs ne prolongeaient pas De’Aaron Fox…

Comme Luka Doncic, De’Aaron Fox peut prétendre à une belle prolongation de contrat cet été (229 millions de dollars sur quatre ans !), mais les Spurs hésitent… C'est ce que révèle Marc Stein, qui explique que la direction n'est pas pressée de prolonger leur recrue de début février. Pourquoi ?

D'abord parce que Fox est encore sous contrat, et que rien ne presse évidemment. Bien sûr, il y a la crainte de le perdre sans contrepartie lors de la free agency 2026, mais la balle reste dans le camp de la franchise. Sans doute aussi parce que Stephon Castle a prouvé la saison passée qu'il avait le potentiel pour être le complice de Victor Wembanyama pour les années à venir. A se demander si finalement, il n'y a pas un meneur de trop à San Antonio…

Rookie Of The Year, Castle devait être sixième homme il y a un an, et finalement, il a été titulaire à 47 reprises, pour compiler 14,7 points, 4,1 passes et 3,7 rebonds de moyenne. Complet et bon défenseur, Castle peut exploser dès la saison prochaine, mais la présence d'un meneur hyper fort comme Fox pourrait aussi freiner sa progression. Leur complémentarité est tout sauf évidente, notamment lorsqu'il faut écarter le jeu avec du shoot extérieur.

Fox et Wemby n'ont joué que cinq matches ensemble !

Comme piste de ce statu quo, Stein évoque aussi le choix de drafter Dylan Harper en deuxième position de la Draft 2025. Arrière très créatif, le joueur vedette de Rutgers est un formidable attaquant, et lui aussi pourrait être freiner par la présence d'un attaquant comme Fox.

La réalité, c'est sans doute que les Spurs veulent d'abord voir à l'oeuvre le quatuor Wemby-Fox-Castle-Harper à l'oeuvre avant de sortir le chéquier. Il faut rappeler que Fox et Victor Wembanyama n'ont ainsi disputé que cinq matches ensemble. Un échantillon bien trop maigre.