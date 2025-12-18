Trae Young revient s’insérer dans un puzzle qui a grandi sans lui

Bonne nouvelle pour Atlanta : Trae Young devrait faire son retour ce soir face aux Hornets, après six semaines de convalescence. Le meneur de jeu s’était blessé au genou sur une collision malheureuse avec son coéquipier Mouhamed Gueye, et le staff a visiblement pris le temps nécessaire avant de le relancer.

« Ice Trae » a repris l’entraînement individuel ce week-end, avant d’être aperçu lors des échauffements des Hawks ces derniers jours. Les signaux se sont ensuite enchaînés : un scrimmage mardi avec les Skyhawks (G-League), puis un entraînement complet avec l’équipe première hier. De quoi ouvrir la porte à un retour dès ce soir, à l’occasion du premier match d’un back-to-back, avant la réception de San Antonio demain.

« Il s’agit de mon genou, donc il a fallu prendre un peu plus de temps que pour d’autres blessures », a ainsi rappelé le meneur. « Je me sens bien, et je me sentirai de mieux en mieux en continuant à jouer. On ne m’aurait de toute façon pas permis de revenir si ma condition physique n’était pas bonne ou même proche de l’être ».

Un collectif à redéfinir ?

Pendant un mois et demi, Trae Young a pu observer son équipe grandir sans lui. Jalen Johnson a pris de l’ampleur, et des « role players » comme Dyson Daniels ou Nickeil Alexander-Walker ont élevé leur niveau.

Le défi pour Quin Snyder est double : réintégrer son leader sans casser ce qui a fonctionné, tout en continuant à maximiser un groupe qui a bien tenu la barre en son absence, avec un bilan de 15 victoires pour 12 défaites.

« Je vois certaines très bonnes choses que l’équipe fait et je veux qu’elle puisse continuer à le faire », a résumé Trae Young. « Il y a aussi des moments où on souffre, des moments où ça a l’air plus dur pour les gars, et où j’ai envie de leur faciliter la tâche. Depuis le premier jour, j’ai toujours eu le sentiment de n’être qu’une partie d’un grand puzzle. Je n’ai jamais pensé que j’étais le puzzle à moi seul. Je vais revenir et faire la même chose, être simplement une pièce de plus dans ce puzzle et essayer de m’y insérer. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 5 27:48 37.1 19.2 82.1 0.0 2.0 2.0 7.8 1.8 0.8 2.0 0.2 17.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.