Les Hawks plus à l’aise sans Trae Young

Publié le 3/01/2026 à 9:18

NBA – Après une série de sept défaites consécutives, les Hawks reprennent leur marche en avant avec deux succès de suite. Sans Trae Young…

hawksLa place de Trae Young aux Hawks pose de plus en plus question… Alors que son retour au jeu avait débuté une série de sept défaites de suite, son nouveau passage à l’infirmerie se traduit par deux succès de rang, dont une victoire surprise des Hawks à New York ! Certes, les Knicks étaient diminués mais Quin Snyder a retrouvé de la défense et du partage du ballon chez ses joueurs, et peut-être que c’est lié à l’absence de son meneur All-Star.

Cette saison, les Hawks affichent un triste bilan de 2 victoires pour 8 défaites avec Trae Young en tenue.

« Je pense surtout que nous avons joué dans le style qui nous correspond. On doit défendre » insiste Quin Snyder, alors que ses joueurs n’ont encaissé que 99 points. « En regardant les statistiques au rebond, j’ai surtout eu le sentiment qu’on se battait vraiment pour aller chercher les ballons, et ça nous donne l’opportunité de courir en transition. On a des joueurs qui aiment vraiment faire circuler la balle, ce qui nous permet de générer de bons tirs. Mais plus que tout, on a bien défendu. »

Sans Trae Young, les Hawks ont remporté 15 matches sur 26, et lorsqu’il n’est pas là, les Hawks courent davantage. À condition, évidemment, de bien défendre car leur attaque se nourrit des « stops » défensifs.

Une équipe pour jouer vite, pour lâcher vite la balle

« Quand on ne l’a pas fait et qu’on est devenu statiques, c’est là qu’ils sont revenus » constate ainsi le coach d’Atlanta. « Quand on joue en transition, les passes deviennent beaucoup plus évidentes. On doit aussi apprendre à jouer à travers l’impact physique. J’ai trouvé qu’on les avait laissés être trop physiques avec nous, ce qui nous a un peu sortis de notre rythme en attaque. Encore une fois, pour cette équipe, comme pour beaucoup d’autres, il y a une énorme corrélation entre ce qu’on fait en attaque et notre capacité à obtenir des stops défensifs. »

Ce que Quin Snyder a apprécié aussi, c’est le sang-froid de ses joueurs dans le dernier quart-temps, lorsque les Knicks sont revenus au score. « Je pense qu’on n’a pas paniqué, même si ce n’est peut-être pas le mot exact. On a continué à courir » insiste-t-il. « Parfois, quand le rythme ralentit ou qu’une équipe revient au score, on a tendance à vouloir jouer plus lentement. Pour nous, garder le pied sur l’accélérateur, continuer à attaquer, c’était important. Mais surtout, ce sont les stops défensifs qui ont fait la différence. On a fait trop d’erreurs en laissant des tirs à 3-points à cause d’aides excessives. Des joueurs comme Brunson, Bridges et Anunoby attirent forcément la défense, mais il faut rester au plus près et les forcer à prendre des tirs à 2-points contestés. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Jalen Johnson 31 35:19 52.9 37.3 82.3 1.5 8.9 10.4 8.4 3.5 1.4 0.5 2.2 24.0
Nickeil Alexander-walker 33 32:44 44.9 38.0 85.5 0.7 2.6 3.3 3.2 2.1 0.9 0.6 2.2 20.3
Trae Young 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.6 1.0 0.1 2.0 19.3
Kristaps Porziņģis 14 25:17 49.7 37.1 83.6 1.4 3.9 5.4 2.9 0.9 0.4 1.5 3.3 18.9
Onyeka Okongwu 34 31:42 48.8 35.8 78.6 1.8 6.0 7.8 3.3 1.9 1.0 1.0 3.5 16.4
Dyson Daniels 34 33:58 49.0 12.7 60.6 2.3 4.2 6.5 5.9 2.3 1.9 0.4 2.1 11.5
Zaccharie Risacher 32 24:19 45.3 33.8 64.3 0.9 2.0 3.0 1.5 0.9 1.0 0.6 2.1 10.7
Vít Krejčí 31 23:58 49.8 45.9 75.0 0.4 1.8 2.2 1.6 0.8 0.7 0.3 2.3 10.6
Luke Kennard 31 20:14 48.4 42.7 92.6 0.5 1.6 2.0 2.3 0.9 0.7 0.0 1.3 7.0
Asa Newell 25 11:12 57.3 48.9 55.6 0.9 1.2 2.1 0.6 0.6 0.4 0.3 1.6 5.7
Mouhamed Gueye 34 15:19 47.9 25.0 56.7 1.1 2.2 3.4 0.9 0.6 0.6 0.6 1.6 4.9
Keaton Wallace 30 12:48 40.7 41.2 50.0 0.0 1.3 1.3 2.4 0.7 0.6 0.1 1.2 4.0
Caleb Houstan 8 5:23 46.2 50.0 100.0 0.5 0.1 0.6 0.3 0.5 0.1 0.1 0.6 2.5
Jacob Toppin 5 3:24 66.7 0 0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2 0.2 1.6
N'faly Dante 4 3:45 25.0 0 100.0 0.8 1.0 1.8 0.0 0.3 0.5 0.0 0.3 0.8

Par Fabrice Auclert
