Sans Trae Young, les Hawks climatisent les Knicks au Garden !

Les absences de Mitchell Robinson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart et Landry Shamet ont pesé trop lourd pour ces Knicks dans un soir sans et qui sont tombés sur une équipe d’Atlanta suffisamment vaillante pour prendre le large et repartir avec la victoire malgré une fin de match plus tendue que prévue.

Les hommes de Quin Snyder ont en effet dominé pendant plus de trois quart-temps, avec une défense pot-de-colle de Dyson Daniels & co pour limiter au maximum Jalen Brunson, et un collectif dans lequel chacun a apporté derrière le trio Alexander-Walker – Johnson – Okongwu.

Après un premier acte équilibré (30-33), Atlanta s’est envolé au score suite à un 13-2 passé juste avant la pause, dans lequel Vit Krejci et NAW ont sanctionné le moindre écart adverse en défense (47-60).

En grande difficulté en attaque, les Knicks ont plongé pour de bon au retour des vestiaires, avec un écart qui a atteint les 26 points suite aux offensives des Hawks et à l’adresse extérieure de Nickeil Alexander-Walker par deux fois, Vit Krjeci et Zaccharie Risacher (68-94). New York a tenté un premier retour avant de se faire refroidir par deux flèches lointaines de Luke Kennard coup sur coup (81-100).

Le deuxième run a presque été le bon puisque les hommes de Mike Brown ont réussi à revenir sous la barre des 10 points avec plus d’une minute restante à jouer. A l’orgueil, Jalen Brunson a fini par retrouver de l’adresse, au même titre que Mikal Bridges, dont les deux paniers à 3-points ont soudainement redonné vie au Garden (99-108).

Après s’être jeté pour voler un ballon crucial face à Jalen Brunson, Onyeka Okongwu a tué le suspense dans la foulée d’un dernier panier près du cercle pour assurer la victoire malgré ce final chaotique (99-111). L’essentiel est acquis face à l’équipe qui avait jusque là le meilleur bilan à domicile de la NBA derrière OKC.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– New York dans un soir sans. Au-delà des absents et de la bonne défense générale des Hawks, notamment sur Jalen Brunson qui a longtemps souffert face aux longs segments de Dyson Daniels, les Knicks ont vécu une soirée difficile en terme d’adresse avec un petit 9/44 à 3-points. C’est également sur ce match que les New-Yorkais ont subi leur plus gros écart de la saison, jusqu’à -26 ! Il y a des soirs comme ça.

– Jalen Johnson reprend du service en 2026. La pépite des Hawks n’avait plus compilé de triple-double depuis le retour de Trae Young. En son absence cette nuit, il a repris les bonnes habitudes en se transformant en homme à tout faire pour le bien du collectif. Le résultat, un premier triple-double pour attaquer 2026, avec 18 points, 10 rebonds, 11 passes décisives, et la victoire ! Depuis le banc, Trae Young a dû apprécier la performance.

– La passe dans le dos de Mohamed Diawara. C’est le signe que l’ancien Choletais prend de plus en plus confiance. S’il n’a joué que sept minutes, ses passages marquent par son intensité et son engagement, avec donc en bonus cette nuit cette passe dans le dos pour Tyler Kolek en contre-attaque qui a contribué à lancer le run final des Knicks. Match après match, on le voit prendre la mesure de son rôle et de ce qu’il peut apporter à l’effectif, avec donc cette petit éclair de génie en bonus. Guerschon Yabusele a lui aussi pu se montrer (8 points, 4 rebonds, 1 passe décisive en 15 minutes), et même Pacôme Dadiet est entré en jeu (1 rebond et 1 passe en 2 minutes de jeu).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.