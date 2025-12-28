New York perd son “Draymond Green”

New York va devoir composer sans son couteau-suisse pour finir l’année 2025. Le « Christmas Game » 2025 remporté face aux Cavs a en effet été accompagné d’un cadeau empoisonné, puisque Josh Hart a dû quitter ses coéquipiers en début de quatrième quart-temps.

Sa cheville droite a tourné sur un duel face à Dean Wade, et l’homme à tout faire des Knicks a été contraint de rejoindre le vestiaire dans la foulée, non sans avoir inscrit ses deux lancer-francs.

Absent du déplacement à Atlanta où New York a remporté son 22e match de la saison (125-128), Josh Hart va d’ores et déjà manquer les deux prochains rendez-vous des Knicks, à New Orleans lundi et à San Antonio mercredi. Son cas ne sera réévalué par le staff médical de Mike Brown qu’avant la réception des Hawks, vendredi prochain.

Mohamed Diawara pour le suppléer

Sa blessure est d’autant plus préjudiciable qu’elle intervient au moment où il avait retrouvé sa pleine mesure, tournant à 13.7 points à 40.4% d’adresse à 3-points, 8.5 rebonds et 5.1 passes décisives sur le mois de décembre. Un registre complet de la part d’un joueur plus que précieux pour le collectif des Knicks, par ses qualités de basketteur mais aussi son état d’esprit.

« On ne peut pas vraiment résumer son impact seulement à sa feuille de stats. Dans ses yeux, tout le monde voit que c’est un compétiteur. Il apporte un style de basket de gagneur à cette équipe », rappelait récemment son coéquipier à Villanova pendant deux ans et aujourd’hui aux Knicks Jalen Brunson. En interne, quelqu’un le compare ainsi à Draymond Green.

Son absence a permis à Mohamed Diawara de retrouver le cinq majeur pour la deuxième fois de la saison. Le Français devrait avoir l’occasion de se montrer sur les deux prochains matchs, au minimum, alors que Landry Shamet (épaule) est toujours convalescent et que Guerschon Yabusele continue de traîner son « spleen » au bout du banc de Mike Brown.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23:10 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.7 0.7 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 25:36 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NO 65 27:00 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NO 47 28:42 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 NO 41 33:31 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 POR 13 32:05 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 NY 25 30:00 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2022-23 POR 51 33:25 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.5 0.2 9.5 2023-24 NY 81 33:25 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 2024-25 NY 77 37:37 52.5 33.3 77.6 2.1 7.5 9.6 5.9 2.6 1.5 2.1 0.4 13.6 2025-26 NY 28 30:19 49.8 38.9 83.7 1.8 6.3 8.0 5.1 2.5 1.4 2.1 0.3 12.3

