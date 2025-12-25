Les Knicks s’offrent un miracle de Noël face aux Cavaliers !

Pour débuter ces “Christmas Games 2025”, les Knicks recevaient les Cavaliers et c’est Jarrett Allen qui se charge d’ouvrir le score en réussissant un lancer franc. Comme souvent cette saison, il n’aura fallu que quelques minutes à Karl-Anthony Towns pour commettre deux fautes et être sorti par Mike Brown.

De son côté, Cleveland signe un démarrage en boulet de canon et prend rapidement quinze points d’avance après un panier de Donovan Mitchell (34 points, 7 rebonds, 6 passes, 4 interceptions).

Pour tenter de corriger ce mauvais départ de New York, le Français Mohamed Diawara (5 points, 1 rebond) réalise une bonne entrée avec un panier dans la raquette et un tir de loin, mais ce n’est pas suffisant pour couper l’élan des visiteurs. Les Cavaliers finissent ce premier acte en menant 38 à 23, en tirant à 68% de réussite.

Le deuxième quart-temps s’ouvre avec deux flèches à longue distance de Jordan Clarkson (25 points à 9/17 au tir) qui contraignent Kenny Atkinson à prendre un temps mort. Juste après, Thomas Bryant se montre aussi derrière l’arc, mais les Knicks se lancent dans un 18-0 au cours duquel Mikal Bridges donne le premier avantage du match aux Knicks (43-41). Cependant, grâce à De’Andre Hunter, les visiteurs arrivent à calmer l’incendie.

Juste avant la mi-temps, Jalen Brunson (34 points, 4 passes) réussit à un tir primé pour répondre à un alley-oop entre Donovan Mitchell et Evan Mobley pour permettre aux Knicks de mener de deux points à la pause (60-58).

Tyler Kolek et Jalen Brunson intenables dans le “money-time”

Après le passage aux vestiaires, Cleveland reprend l’avantage grâce au tandem Darius Garland (20 points, 10 passes) – Sam Merrill, mais celui qui se montre le plus c’est Jaylon Tyson. L’arrière plante onze points dans le troisième quart-temps et les Cavs creusent un nouvel écart avant le début du dernier acte (96-84).

Dans le quatrième quart-temps, Josh Hart marche sur le pied de Dean Wade et se tord la cheville. L’ailier quitte le terrain et ne rejouera pas de la partie. Cependant, les Knicks ne se laissent pas abattre et comptent sur deux tirs primés de Jalen Brunson et de Tyler Kolek (16 points, 9 passes) pour revenir à deux possessions. Ce dernier prend feu dans cette fin de match et enchaîne les tirs importants. Si Mikal Bridges donne l’avantage aux Knicks, Darius Garland lui répond directement avec un “lay-up”, sauf que Jalen Brunson plante un nouveau tir de loin (121-119).

Les attaques s’enchaînent à toute vitesse dans la dernière minute de la partie et c’est New York qui tire son épingle du jeu. Les locaux profitent d’un mauvais repli défensif de Cleveland pour prendre quatre points d’avance après un dunk d’OG Anunoby.

Malgré un tir lointain de Donovan Mitchell à deux secondes du terme, les Cavs ne peuvent éviter la défaite 126-124.

CE QU’IL FAUT RETENIR :

– Un banc salvateur pour New York. Tout au long de la partie, le banc de New York a joué un rôle important. D’abord, il y a eu Jordan Clarkson auteur de 25 points, mais en fin de match, c’est Tyler Kolek qui a énormément pesé. Le meneur a enchaîné les tirs importants, mais aussi les bonnes possessions défensives. Il a réussi à arrêter une contre-attaque de Donovan Mitchell et, juste après, il capte le rebond défensif qui donne lieu au panier de Mikal Bridges pour donner l’avantage à New York. En plus de ses 16 points et 9 passes, Tyler Kolek a eu le droit à des chants à son nom qui ont retenti dans l’enceinte du Madison Square Garden.

– Retour de blessure en demi-teinte pour Evan Mobley. Après quasiment deux semaines d’absence, Evan Mobley signait son retour et il a fini la soirée avec 16 points, 9 rebonds et 3 passes en 25 minutes de jeu. Cependant, il a oublié de faire un écran retard sur Karl-Anthony Towns à 40 secondes du terme. L’intérieur des Knicks a ainsi pu capter facilement un rebond offensif qui a donné quatre longueurs d’avance aux joueurs de Big Apple.

– Encore une valise de points pour les Cavaliers. Encore une fois, la défense des Cavaliers n’a pas brillé. Après avoir encaissé 37 points dans le deuxième quart-temps, les hommes de Kenny Atkinson en ont pris 42 dans le dernier acte. Pire encore, ils n’ont réalisé aucun stop défensif sur les 90 secondes de la partie, si ce n’est ce tir manqué de Tyler Kolek, mais Karl-Anthony Towns a pris le rebond offensif. Cleveland finit la soirée en encaissant 126 points et sur leurs cinq dernières sorties, ils encaissent en moyenne 127,8 points par soir…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.