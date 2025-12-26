Toujours au frigo, Guerschon Yabusele continue de travailler

Les jours passent et la situation de Guerschon Yabusele n’évolue pas. Son discours non plus. N’ayant plus joué depuis trois matches et presque une semaine, il a répété sa frustration, déjà bien exprimée dans nos colonnes à Las Vegas, à nos confrères de L’Équipe.

Le Français est surtout revenu sur son possible départ puisque les Knicks lui cherchent un point de chute. Pourtant, malgré un temps de jeu très maigre, il assure vouloir rester à New York.

« C’est franchement la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je ne sais pas trop quoi en penser à vrai dire. J’essaie avant tout de rester positif. Si la suite de ma carrière doit se passer à New York – et je l’espère ! -, j’en serais heureux. Si ça doit être ailleurs, ça le sera. Aujourd’hui je ne me vois pas ailleurs. Je vais continuer à bosser pour que mon nom soit appelé sur le terrain », annonce-t-il.

Comme il se peut que son transfert mette du temps à arriver, et même en jouant peu, Guerschon Yabusele a l’intention de rester concentré sur son jeu.

« Moi, je bosse. Ces choses-là, je ne les gère pas, je ne suis pas à la place des équipes », insiste l’ancien des Celtics ou des Sixers. « J’ai trente ans, ça fait douze ans que je suis professionnel. J’ai déjà connu des situations compliquées, sans parler de trade ou autres. Je sais garder la tête sur les épaules. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 26 9:37 39.4 30.6 60.0 0.7 1.5 2.2 0.4 1.1 0.1 0.3 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.