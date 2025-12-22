Guerschon Yabusele sur le départ à New York ?

S’il fut heureux de remporter la NBA Cup et le chèque de récompense qui va avec (500 000 dollars) la veille de son anniversaire, Guerschon Yabusele n’a clairement pas caché sa frustration depuis le début de saison. Cible des critiques, le Français ne joue presque pas à New York, avec seulement 10 minutes pour s’exprimer par rencontre.

Ses statistiques et son impact en souffrent beaucoup et on est bien loin de sa belle saison à Philadelphie lors de l’exercice 2024/25. Forcément, alors qu’il devait être un maillon fort du banc de New York, les Knicks non plus ne sont pas gagnants dans cette situation.

Si bien que, d’après The Athletic, Guerschon Yabusele pourrait faire ses valises et être transféré d’ici la date limite, le 5 février 2026. Afin de pourquoi pas se renforcer à la mène ou au poste de pivot, les secteurs où les Knicks espèrent du renfort, indiquent nos confrères.

Sauf que comme le Français a seulement signé pour deux ans, avec un petit salaire (5.5 millions de dollars cette saison et 5.7 la prochaine) et que sa deuxième année est une « player option » (donc qu’il peut être libre dès 2026), les dirigeants auront sans doute du mal à trouver une perle rare sans ajouter d’autres joueurs à la manœuvre.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 26 9:37 39.4 30.6 60.0 0.7 1.5 2.2 0.4 1.1 0.1 0.3 0.2 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.