Guerschon Yabusele ne comprend pas les questions sur son poids

Listé à 128 kilogrammes par les Knicks, Guerschon Yabusele fait partie du Top 5 des joueurs les plus « lourds » de NBA, derrière Zach Edey, Jusuf Nurkic, Nikola Jokic et Zion Williamson.

Rien de très surprenant, sauf que des fans de New York, sur les réseaux sociaux, ont noté que le Français était annoncé à 120 kilos l’an passé par les Sixers. A-t-il pris du poids par rapport à la saison dernière ? Est-ce que ça peut expliquer son début de saison compliquée ? L’hypothèse semble agacer le « Dancing Bear », qui assure que le poids annoncé par Philadelphie n’était pas le bon, et qu’il pesait 127 kilos lors de son arrivée en Pennsylvanie.

« J’en ai entendu parler, et je pourrais en parler si je le voulais, mais j’ai simplement décidé de ne pas le faire », a-t-il répondu au New York Post sur ce gain de poids supposé. « Les gens disent ce qu’ils veulent. Si vous regardez vraiment mon poids de l’année dernière, c’est la même chose. Donc, si ce n’était pas un problème l’année dernière, pourquoi est-ce un problème cette année ? Et je pèse en fait moins que l’année dernière… »

Manque de rythme, pas de condition physique

C’est que les fans cherchent des explications aux difficultés du Français, qu’on pouvait imaginer comme un renfort de choix derrière Karl-Anthony Towns et Mitchell Robinson, et qui peine à trouver sa place.

Très maladroit (33% de réussite dont 27% de loin), Guerschon Yabusele ne cache d’ailleurs pas sa frustration.

« Bien sûr que c’est difficile. Je ne peux pas mentir à ce sujet », continue-t-il ainsi au sujet de son adaptation compliquée à New York. « Aujourd’hui, je suis dans une situation différente. Bien sûr, je jouais plus de minutes l’année dernière. J’essaie simplement de m’adapter à mon nouveau rôle et de donner le meilleur de moi-même. »

Comme le reconnaissait Mike Brown, son ailier fort manque de rythme, et il n’est pas aidé par son temps de jeu réduit. Sauf que pour le joueur, ce n’est absolument pas un problème physique.

« Je me sens bien sur le terrain. Je me sens en pleine forme en ce moment. Je vais donc essayer de continuer comme ça, de prendre soin de mon corps et d’être aussi prêt que possible quand je suis sur le terrain. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 16 10:38 33.3 26.7 50.0 0.8 1.5 2.3 0.4 1.3 0.1 0.3 0.2 2.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.