Guerschon Yabusele toujours en quête de rythme et de minutes aux Knicks

« Il pourra parfois jouer beaucoup de minutes, parfois un peu, ou pas du tout. C’est quelque chose que nos gars doivent accepter le temps qu’on trouve la bonne formule. » Tels étaient les mots de Mike Brown début novembre, avant que la série de cinq victoires de suite des Knicks ne commence, concernant Guerschon Yabusele.

Le constat n'a pas vraiment changé depuis, avec seulement 10 minutes de moyenne durant cette belle série. Comment le Français peut-il gagner plus de minutes ? Est-ce sa responsabilité, s'il joue peu, ou bien est-ce un choix de l'entraîneur ?

« Tout le monde est encore en apprentissage. Au fond, il n'y a pas de tant de minutes que ça. Je ne suis pas sûr que ce soit de sa faute », répondait le coach des Knicks avant la victoire contre les Grizzlies. « Ce sont parfois les circonstances. Je le fais rentrer, le fais sortir. C'est dur d'avoir du rythme ainsi. Je dois en prendre ma part. Avec le temps, vu que c'est un bon joueur, il va le montrer. Il a besoin de minutes pour le montrer et je ne suis pas sûr qu'il les aura toujours. »

Lors de la réception de Memphis, Guerschon Yabusele a eu 15 minutes pour s'exprimer, en entrant sur le parquet dès le premier quart-temps et en finissant la partie avec 2 points et 6 rebonds.

« Yabu a joué dur et il doit continuer de le faire », commente Mike Brown.« Son rythme était bon, notamment en attaque. Quand il a fallu faire des écrans, il a été bon, pour créer des espaces. Il a été excellent pour poser des écrans et en sortir. »

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7:07 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6:07 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHI 70 27:04 50.1 38.0 72.5 1.9 3.7 5.6 2.1 2.3 0.8 1.2 0.3 11.0 2025-26 NY 9 10:27 25.9 22.2 50.0 1.3 1.7 3.0 0.2 1.3 0.1 0.2 0.1 2.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.