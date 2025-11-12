Les Knicks écrasent les Grizzlies et passent la cinquième

C'est un match à sens unique qui s'est déroulé, cette nuit, au Madison Square Garden. Débouchant sur une nouvelle victoire des Knicks, la cinquième de suite, face à une bien triste équipe des Grizzlies. En démonstration collectivement, la bande de Jalen Brunson (32 points, 10 passes), Mikal Bridges (22 points, 7 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) et Karl-Anthony Towns (21 points, 13 rebonds) n'a eu besoin que d'un coup d'accélérateur pour plier la partie.

Comme depuis le début de saison, l'attaque des Knicks tourne à plein régime et, à l'aide d'un 12-0 réussi en fin de quart-temps, ils creusent le premier écart de la soirée (42-30). Jalen Brunson, déjà bien affûté, mène la danse et le collectif new-yorkais suit son leader, pendant que Ja Morant continue à pas mal gâcher.

Un 7-0 en début de second quart-temps porte rapidement l'écart autour de la vingtaine et les Grizzlies, pas décidés à défendre, ne parviennent évidemment pas à le réduire. Notamment parce que la différence à 3-points est trop importante, parce que les oublis défensifs sont trop fréquents et parce que le danger vient finalement de partout, en face (77-54).

Inutile de chercher du suspense, car la pause ne change rien et le match est plié dès le troisième quart-temps. Le collectif de New York est trop fort pour une équipe de Memphis méconnaissable, ou simplement conforme à son niveau réel. Les minutes défilant, l'écart est longtemps resté à la vingtaine, avant de redescendre à la dizaine dans le dernier acte, quand les locaux se sont quelque peu relâchés. Mais Jalen Brunson veillait au grain.

C'est donc un succès autoritaire (133-120) de la part des hommes de Mike Brown, solides dauphins des Pistons à l'Est. Le 19-0, à cheval sur les premier et deuxième quarts-temps, aura bel et bien tout changé dans cette rencontre.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– New York reste parfait à domicile. Sept matchs, sept victoires : le Madison Square Garden se transforme peu à peu en une forteresse et, surtout, les Knicks ne manquent pas de faire vibrer leurs fans. En attaque, leur jeu est de plus en plus léché et, face à une défense aussi désorganisée, cela fait des dégâts. En dehors du relâchement du dernier acte, qui a rendu l'addition moins salée pour les Grizzlies, les joueurs de Mike Brown ont flambé : 114 points en trois quarts-temps, 22/55 à 3-points, 35 passes décisives. Sur jeu rapide ou sur jeu placé, tout a fonctionné et la confiance est au plus haut avant le « back-to-back » contre Orlando.

– Dans quelle direction avance Memphis ? À l'image de Ja Morant, qui n'en finit plus de décevoir (4/14 au tir et 8 pertes de balle…), les Grizzlies enchaînent les déconvenues et cela leur fait maintenant six défaites en sept matchs. Après s'être retrouvés à -28, le quatrième quart-temps fait figure de trompe-l'oeil car, avant ça, les hommes de Tuomas Iisalo ont proposé de bien vilaines choses de chaque côté. Notamment en défense, où leur intensité et leurs efforts étaient au plus bas. Clairement, le groupe plonge dans la crise et on peine à trouver des motifs de satisfaction devant une telle gabegie collective.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.