Mike Brown ne promet rien à Guerschon Yabusele

Considérés comme des favoris pour retrouver les Finals, les Knicks ont plutôt mal débuté la saison avec trois défaites de suite, et outre la défense, c'est le banc qui pose problème. Un banc censé permettre à l'équipe de franchir un cap avec les venues de Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson.

Sauf que le capitaine de l'Equipe de France et l'ancien meilleur 6e homme de la NBA sont très loin de leur meilleur niveau, et Mike Brown a bien du mal à les intégrer dans la rotation.

Ainsi, Yabusele n’a joué que trois minutes lors de la défaite 135-125 contre les Bulls vendredi soir et il est resté sur le banc pendant toute la seconde mi-temps. Touché à un genou, Yabusele affiche seulement deux points de moyenne, à 23% de réussite au tir, en 11 minutes de jeu par match. « Il pourra parfois jouer beaucoup de minutes, parfois un peu, ou pas du tout, » explique le nouveau coach de New York. « C’est quelque chose que nos gars doivent accepter le temps qu’on trouve la bonne formule. »

Un nouveau coach avec un nouveau banc

Dans le même temps, Clarkson est à côté de son basket. Habitué à être un soliste en sortie de banc, l'ancien arrière du Jazz voit son temps de jeu diminuer de match en match, au point de tourner à moins de 7 points par match à 29% de réussite en 15 minutes. Mike Brown préfère utiliser un “role player” comme Landry Shamet pour écarter le jeu et s'inscrire dans le collectif.

« Je suppose que c’est un tout nouveau processus d’apprentissage pour moi, » a confié Clarkson au New York Post. « Nouveau coach, nouveau système, nouvelle équipe. J’essaie juste d’assimiler tout ce que je peux. »

Alors que les Knicks accueillent les Bulls ce dimanche avec l'objectif d'être les premiers à les faire tomber, Brown répète que ses remplaçants doivent se mettre au niveau du cinq de départ. « Il faut laisser un peu de temps avant de trop s’inquiéter, » conclut-il. « Mais notre banc doit clairement mieux jouer. Il faut que nos gars rentrent leurs tirs, qu’ils finissent leurs actions près du cercle, ou qu’on puisse courir en transition pour obtenir quelques paniers faciles grâce à eux. Pour l’instant, on ne fait rien de tout ça. »