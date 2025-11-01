Avec trois défaites de suite, les Knicks déjà dans le dur

Les temps sont durs pour New York. Après des revers contre Miami et Milwaukee, les Knicks n'ont pas réussi à redresser la barre face aux Bulls, qui restent la dernière équipe invaincue dans la conférence Est. Plus notable encore que la défaite, ce sont les 135 points encaissés qui froissent Mike Brown.

« C'est très simple : on a manqué d'impact physique et ça s'est vu en défense », résume le coach de New York. « On n'a pas bien défendu notre cercle en première période. On s'est fait exploser, possession après possession. Les gars pouvaient conclure au panier sans résistance. En seconde, c'était mieux, mais en première mi-temps, la défense était totalement absente. »

Même les retours de Mitchell Robinson et Miles McBride n'ont pas permis d'en faire plus et mieux en défense. Et pour cause : les Knicks n'ont pas vraiment écouté leur coach…

« Il y a beaucoup de consignes qui n'ont pas été appliquées », se lamente Mike Brown. « On n'avait aucune discipline au niveau des consignes », confirme Jalen Brunson. « On n'a pas fait ce qui était demandé. Le coach avait une stratégie et c'est à nous de l'appliquer. On ne peut pas en changer si on ne s'investit pas assez. »

Une première réponse à apporter

Outre la défense, l'apport du banc est aussi problématique. Josh Hart, Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson n'ont inscrit que 9 points à 2/8 au shoot dans le revers à Chicago. Aucun des trois n'a encore pesé cette saison.

« On a encore un peu de temps pour s'inquiéter mais notre banc doit faire mieux », prévient l'entraîneur. « On doit mettre des shoots, finir près du cercle, avoir des transitions ou des paniers faciles pour les remplaçants. En ce moment, on ne fait rien de tout ça. »

Les sept prochains matches se joueront au Madison Square Garden et le prochain, dimanche soir, est de nouveau contre Chicago. Parfait pour se relancer et prendre une revanche.

« On a perdu trois rencontres de suite et l'adversité arrive tôt dans la saison. Je suis curieux de voir comment on va répondre », commente Mike Brown. « L'adversité, c'est un excellent test pour nous. C'est tôt mais c'est bien. Je veux voir quel type de réaction ce groupe peut-il offrir. »