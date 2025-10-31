Mitchell Robinson, blessé ou ménagé ? Mystère à New York…

Mitchell Robinson est-il à l'infirmerie ou pas ? La question se pose du côté de New York. En effet, après une rencontre durant la présaison, le pivot a été écarté, pour gérer une blessure à la cheville gauche. Sauf que Mike Brown a ensuite précisé que son joueur n'était pas blessé…

On est possiblement dans un cas de « load management », pour éviter de trop forcer sur l'articulation fragile, et opérée il y a 18 mois, mais cela fait tout de même trois semaines qu'il n'a pas joué.

Mardi, avant d'affronter les Bucks, Mitchell Robinson avait participé au shootaround, mais sans toutefois apparaitre durant la défaite des Knicks. Ce jeudi, il s'est entraîné, pour la première fois depuis dix jours. Une drôle de gestion pour un joueur qui n'est pas blessé, même si son retour est donc possible ce vendredi face aux Bulls.

Patience et longueur de temps

« Il a l'air bien », glisse Mike Brown. « Il apporte beaucoup. Après, il n'a pas joué depuis un moment donc il ne sera pas le Mitchell Robinson que l'on connait durant les cinq prochains matches, peu importe son temps de jeu. Sa taille, sa capacité à défendre, ses rebonds apportent des deux côtés du terrain. On a alors une menace offensive et un pilier en défense. C'est difficile de le remplacer car c'est un joueur unique à son poste. »

Cette demande de patience, le coach aimerait l'élargir à tout son groupe. Mitchell Robinson revient de « blessure », Guerschon Yabusele est touché au genou, Karl-Anthony Towns se cherche encore et l'équipe ronronne toujours, avec deux victoires en quatre matches.

« Cela va prendre du temps. C'est dur de faire une véritable évaluation dans les cinq ou dix premiers matches », affirme Mike Brown. « On le sait, le premier mois, tout le monde a sa chance et les gars jouent dur. Parfois, les équipes aux premières places du classement au début ne le seront plus à la fin. Car les équipes se cherchent. On n'évalue pas seulement un joueur, mais tout le monde. Pas seulement la défense, mais l'attaque aussi. Donc fin novembre ou en décembre, on devrait avoir une meilleure vision des choses. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NYK 66 21 69.4 0.0 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NYK 61 23 74.2 0.0 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NYK 31 28 65.3 0.0 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NYK 72 26 76.1 0.0 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NYK 59 27 67.1 0.0 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NYK 31 25 57.5 0.0 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NYK 17 17 66.1 0.0 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.