Giannis Antetokounmpo impose sa puissance aux Knicks

Dans cette belle affiche de la côte Est, très rapidement, les Knicks passent un 13-0 avec un Jalen Brunson très présent. Les remplaçants des Bucks offrent une réponse, notamment Gary Trent Jr, avec un 10-0.

Après ces deux runs, le premier quart-temps s'équilibre (27-26). Milwaukee a l'avantage au score mais New York revient et passe devant avec des paniers primés. Ça tombe de partout et Jalen Brunson enfonce alors le clou. Les Bucks sont distancés et il faut les muscles de Giannis Antetokounmpo pour limiter la casse à la pause (59-71).

Même si les débats restent équilibrés, le troisième quart-temps appartient au Grec, qui impose sa puissance (et ses passes) en attaque comme en défense. Karl-Anthony Towns, jusqu'ici très discret, multiplie les choix très contestables dans les derniers instants du quart-temps, ce qui permet à Milwaukee d'aborder le dernier virage en tête (94-91).

Le dernier quart-temps se complique New York car seul Mikal Bridges semble avoir des solutions offensives. Jalen Brunson a une alerte physique et perd en impact quand Karl-Anthony Towns n'est toujours pas dedans. Avec un 13-2 et une cerise sur le gâteau en forme de dunk de Giannis, les Bucks s'imposent, assez logiquement, 121-111.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Giannis Antetokounmpo encore et toujours. Le double MVP est monté en puissance dans ce match. En seconde période, il a été plus dominant et, comme les précédents adversaires du Player Of The Week, les Knicks n'ont rien pu faire pour le contenir. Il termine avec 37 points à 16/22 au shoot, 8 rebonds, 7 passes et 2 contres.

– Des seconds couteaux au niveau à Milwaukee. Le Grec a été bien entouré dans cette partie. Ryan Rollins a inscrit 25 points, les shoots à 3-pts de Gary Trent Jr. ont fait bien, Myles Turner a réalisé trois contres précieux. Giannis Antetokounmpo est le centre de l'univers de cette équipe mais il reçoit un véritable soutien, qui permet de gagner les matches.

– Où était Karl-Anthony Towns ? Il serait sévère de dire que les Knicks ont perdu « sans » leur intérieur, car il était bien sur le parquet. En revanche, il est passé à côté de sa rencontre. Très, très discret en première période, on l'a davantage vu après la pause, mais pour prendre des mauvais tirs ou faire des fautes. Il a certes pris 12 rebonds, mais surtout shooté à 2/12 et perdu 3 ballons, pour 8 points en 35 minutes. Son absence a pesé à la fin, car Jalen Brunson et Mikal Bridges ne pouvaient pas tout faire tout seul.