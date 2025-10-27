Joueurs de la semaine | Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo ouvrent le bal

Sans trop de surprise, la NBA a décerné ses deux premiers trophées de « Player of the week » à deux Européens : Victor Wembanyama (Spurs) et Giannis Antetokounmpo (Bucks). C'est la deuxième fois que le Français est titré, tandis que le Grec l'emporte déjà pour la… 28e fois.

Malgré la concurrence du MVP, Shai Gilgeous-Alexander (40 points, 6 rebonds, 5 passes, 1.7 interception et 1.3 contre), Victor Wembanyama a donc finalement raflé la mise à l'Ouest. Plutôt logique, quand on se penche sur ses statistiques : 33.3 points, 13.3 rebonds, 6 contres, 2.3 passes et 1.7 interception de moyenne, pour trois victoires en trois matchs !

Dans le sillage de « Wemby », auteur de 40 points contre Dallas, au bord du triple-double contre New Orleans et pas si loin du « five-by-five » contre Brooklyn, San Antonio réalise son meilleur début de saison depuis… 2019/20.

Malgré une défaite au compteur, chez les Cavs dimanche, Giannis Antetokounmpo était quant à lui intouchable à l'Est : 36 points, 16 rebonds, 7 passes et 1 contre de moyenne sur trois matchs, à 68% au shoot (dont 67% à 3-points) et 63% aux lancers-francs. Tyrese Maxey aurait pu lui chiper la récompense, mais les différents cartons du « Greek Freak » sur les raquettes de Washington, Toronto puis Cleveland ont fait pencher la balance en sa faveur.