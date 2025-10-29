Karl-Anthony Towns porté disparu à Milwaukee

Que s'est-il passé avec Karl-Anthony Towns à Milwaukee ? La question se pose car l'intérieur a traversé cette rencontre comme un fantôme ou presque. Sa première mi-temps fut d'une extrême discrétion, ce qui n'a pas déplu à son entraîneur pour autant.

« On a été bon en première période et ça commence avec lui », analyse Mike Brown. « Il a été excellent en attaque en première période. Parfois, ça ne se voit pas dans les tirs tentés que l'on fait un match remarquable. Il n'a tenté qu'un tir parce que les Bucks défendaient fort sur lui. Quand il avait le ballon, il attirait un deuxième défenseur et ressortait le ballon. »

Après la pause, « KAT » a tenté de se montrer davantage. Mais il l'a fait sans aucune justesse, en prenant des tirs très douteux, finissant la période avec un affreux 1/11 au shoot… Sans oublier les ballons perdus (3) et les fautes commises (5).

« On veut que le ballon circule, on veut que le spacing soit bon et, je peux l'assurer, si on fait les choses correctement, tout ira bien pour KAT », rassure Mike Brown, qui met donc la contre-performance de son intérieur sur le dos du collectif défaillant des Knicks dans la deuxième moitié de la rencontre.

Un nouveau rôle à accepter

L'ancien de Minnesota a terminé, dans cette défaite, avec une feuille de statistiques bien pauvre en attaque : 8 petits points à 2/12 au shoot et 12 rebonds. Et son manque d'impact s'est fait sentir dans le « money time ».

« Je dois faire ce qui est nécessaire pour gagner et, en première mi-temps, j'ai joué comme ça. Après, j'ai senti que le match avait changé et j'ai tenté d'en faire plus, sans mettre un tir, donc j'ai forcé un peu », raconte Karl-Anthony Towns. « Je n'ai pas fait le nécessaire pour qu'on l'emporte et j'en prends la responsabilité. »

Mais comment expliquer une rencontre aussi ratée alors que son début de saison était jusque-là correct ? Était-il gêné par son souci physique aperçu en début de saison ?

« J'ai un nouveau rôle, je dois seulement l'accepter », répond-il. « Je ne l'ai pas fait pendant 48 minutes dans ce match. Ce n'est que le quatrième de la saison, on a encore à apprendre. Moi le premier. Je dois être meilleur, jouer avec plus de rythme. Le système est différent de ce qu'on faisait avant. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4 2025-26 NYK 3 33 40.5 38.9 82.6 2.7 11.3 14.0 2.3 3.7 0.7 3.7 1.0 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.