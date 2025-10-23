Pour les fans des Knicks, Karl-Anthony Towns a serré les dents

Jouera ou jouera pas ? L'incertitude régnait autour de Karl-Anthony Towns (alors que d'autres Knicks étaient déjà forfaits) avant le premier match de la saison face aux Cavaliers. L'intérieur de New York souffre en effet au niveau du quadriceps droit. « Je n'ai pas eu l’occasion de m'entraîner ni de jouer les deux derniers matches de la présaison », rappelait-il.

Ainsi, son statut pour la rencontre de mercredi soir a évolué au fil des heures. « Ce fut une journée difficile pour moi, ainsi que pour les journalistes qui ont essayé de suivre. Une journée d'enfer », lance-t-il.

Finalement, l'ancien de Minnesota était bien sur le parquet dans la victoire face à Cleveland. Il a compilé 19 points et 11 rebonds en 31 minutes. « Je ne voulais pas décevoir les fans mais ce n'est pas quelque chose de facile à gérer », assure-t-il. « Mais je suis content. On a gagné, la ville de New York est heureuse, les fans sont heureux. Ce fut une journée formidable. »

Mais n'allons pas croire que tout est réglé au niveau physique pour « KAT ». « J'ai eu mal, c'est certain », confirme-t-il, après avoir notamment marqué 7 points dans le dernier quart-temps, au moment où les troupes de Mike Brown ont fait la différence. « Les fans respectent l'effort que j'ai fait, avec mes coéquipiers. Merci à eux de me soutenir et de comprendre ma situation. »

Reste à savoir combien de temps Karl-Anthony Towns va serrer les dents pour tenir sa place puisque la saison commence à peine. Le joueur n'a d'ailleurs donné aucune indication sur sa présence vendredi pour le duel face aux Celtics.

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 ☆ MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 ☆ MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 ☆ MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 ☆ MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.0 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 2024-25 ☆ NYK 72 35 52.6 42.0 82.9 2.9 9.8 12.8 3.1 3.5 1.0 2.7 0.7 24.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.