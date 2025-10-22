Les Knicks très fortement diminués pour leur reprise ?

Les Knicks ne sont pas épargnés par les blessures à l'approche de leur grande rentrée. En effet, Josh Hart et Mitchell Robinson sont déjà annoncés « out » pour la réception des Cavaliers, mercredi.

Et pour ne rien arranger, Karl-Anthony Towns est incertain pour cette même rencontre, alors que OG Anunoby est quant à lui listé « probable ».

En concurrence pour la dernière place de titulaire à New York, Josh Hart et Mitchell Robinson souffrent respectivement du dos et de la cheville gauche. Des blessures qui les avaient déjà gênés en présaison.

« C'est toujours pareil. Aucun d'eux ne s'est entraîné [mardi, ndlr] mais on va continuer de les surveiller et je vais en discuter avec le staff pour voir ce que l'on va faire » a précisé Mike Brown, leur entraîneur.

Les Cavaliers également diminués

Néanmoins, il est surtout question de prudence pour Mitchell Robinson : « Vraiment, c'est du ‘load management', donc ça signifie que si c'était nécessaire à nos yeux, il pourrait éventuellement jouer » assure ainsi le coach.

Pour Karl-Anthony Towns, c'est un pépin au niveau du quadriceps droit qui l'embête, pendant que OG Anunoby est touché plus légèrement à la cheville.

La « bonne nouvelle » pour les Knicks, c'est que les Cavs ne seront pas non plus au complet au Madison Square Garden, avec les absences de Darius Garland et Max Strus, De'Andre Hunter étant aussi incertain.