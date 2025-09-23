Mike Brown se laisse le temps de la réflexion pour son cinq de départ

Le « training camp » approchant, les premières conférences de presse d'avant-saison s'ouvrent dès cette semaine. Et, du côté de New York, on s'y dirige avec une grande inconnue : la composition du cinq de départ.

En l'état, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby et Mikal Bridges semblent déjà assurés d'y figurer, puisqu'ils ne sont jamais sortis du banc la saison dernière. En revanche, Josh Hart devrait se battre avec Mitchell Robinson (ou Guerschon Yabusele ?) pour la dernière place de titulaire…

« Ça va se matérialiser lors de notre camp d'entraînement » indique Mike Brown, le nouveau coach new-yorkais, qui compte en tout cas utiliser une rotation de 9 à 10 joueurs. « Il est trop tôt pour arriver et dire : ‘Voilà ce qui va se passer'. Leon [Rose, le président ndlr] et ses associés ont fait un super travail pour assembler un effectif aussi fourni et il nous faut être méthodique dans notre approche pour déterminer nos titulaires. »

Le collectif passe avant tout le reste

Du côté de Josh Hart (13.6 points, 9.6 rebonds, 5.9 passes et 1.5 interception la saison dernière), on espère évidemment garder un statut de titulaire, mais on saura également respecter la décision du coaching-staff, pour le bien de l'équipe.

« J'ai réussi la meilleure saison de ma carrière l'an dernier, mais ça fait déjà partie du passé » déclare le couteau suisse de New York, opéré du doigt pendant l'été et qui portera une attelle à la reprise, car il a depuis aggravé cette blessure. « Je pense être un titulaire dans cette ligue et je pense mériter de l'être, mais tout dépendra finalement de ce qui est le mieux pour l'équipe. L'an dernier, j'ai constamment parlé de sacrifice, de ce genre de choses, donc ce serait très égoïste de ma part de demander une place de titulaire. Quoi que décidera Mike, ça m'ira. »

Le plus important pour les Knicks restant, bien sûr, de gagner le plus de matchs à l'arrivée : « Ma préférence, c'est de gagner et c'est la seule préférence que j'ai » lance par exemple Karl-Anthony Towns, qui se fiche ainsi de savoir qui de Josh Hart ou Mitchell Robinson débutera à ses côtés.