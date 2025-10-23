Les Knicks font chuter les Cavaliers d’entrée !

Les Cavs avaient débuté la saison dernière par un impeccable 15-0. Les voilà qu'ils chutent d'entrée cette saison ! Sur le parquet des Knicks, Cleveland a logiquement fini par craquer après avoir passé son match à courir après le score, derrière les exploits de Donovan Mitchell (31 points) et Evan Mobley (22 points). New York a pour sa part pu compter sur un trident Brunson-Anunoby-Towns déjà bien aiguisé pour avoir son adversaire à l'usure.

Les hommes de Mike Brown ont pris les commandes du match sur un 12-0 conclu par un 3-points d'OG Anunoby qui a mis le Madison Square Garden dans le bain (17-10). Malgré la sortie rapide de Karl-Anthony Towns pour deux fautes, New York a gardé le cap, résistant au 16-2 asséné par le tandem Nance Jr-Mobley (44-43). Landry Shamet a relancé la machine en scorant six points de suite, et les locaux ont fini fort avec Jalen Brunson à la baguette pour repasser à +15 à l'heure du repos (65-50).

OG Anunoby pour finir fort

Les Knicks ne sont pas ressortis renforcés pour autant après cette première mi-temps maîtrisée. Auteur de 8 points jusque là, Donovan Mitchell a scoré 8 points en 90 secondes pour remobiliser les Cavs et a enchaîné les exploits ensuite pour finir le troisième quart-temps à 21 points inscrits ! Sur sa lancée, Cleveland est brièvement repassé devant et a conservé toutes ses chances à 12 minutes du terme (87-87).

Le dernier run passé par New York a finalement été le bon. Un 14-0 qui a forcé les Cavs à poser un genou à terre, notamment suite au 2+1 de Karl-Anthony Towns et aux dunks signés OG Anunoby et Jordan Clarkson (101-89).

Les 3-points coup sur coup de Dean Wade et Sam Merrill ont à peine fait trembler New York dans le final. OG Anunoby s'est chargé de finir le travail en enchaînant un 3-points dans le corner, deux lancers et un dernier dunk, bouclant l'affaire sur le score de 119 à 111 !

CE QU'IL FAUT RETENIR

Un premier succès de prestige pour New York. C'est l'objectif de cette saison, se rapprocher des hautes sphères de la conférence Est, et ce succès face à Cleveland est un premier pas dans le bon sens. Sweepés par les Cavaliers et les Celtics en saison régulière la saison dernière, les Knicks ont conjuré le sort dès leur première sortie en s'offrant un gros d'entrée.

OG Anunoby en facteur X. L'ailier des Knicks est toujours précieux grâce à son agressivité et son intensité qui lui ont encore valu une belle ligne de stats : 24 points à 9/17 au tir (4/9 à 3-points), 14 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions. De l'efficacité et du sang-froid également, comme sur son 3-points qui a scellé le sort du match à 110-105. Parfait en troisième option derrière Jalen Brunson (23 points à 5/18 au tir) et KAT (19 points à 5/12).

L'étincelle Mitchell. Un peu comme SGA la veille, Donovan Mitchell a été discret en première mi-temps avant de flamber au retour des vestiaires. Mais contrairement à l'arrière d'OKC, les 21 points (à 9/13 au tir) de « Spida » en troisième quart-temps sont restés sans lendemain. Le leader des Cavs n'a pas été en mesure de porter son équipe sur la fin avec seulement 2 points en quatrième quart-temps.

Les premières timides de Jordan Clarkson et Guerschon Yabusele. Les Knicks attendent beaucoup de leurs remplaçants de luxe, mais il faudra encore patienter un peu pour les voir sous leur meilleur jour. Guerschon Yabusele est vite entré en jeu suite aux deux fautes de Karl-Anthony Towns, mais a dû se contenter de 12 minutes (0/2 au tir, 1 rebond). Jordan Clarkson a fait à peine mieux (4 points à 2/7 au tir en 13 minutes.