Les Knicks se creusent la tête pour gagner face aux grosses écuries

Et de sept ! Après leur déplacement et leur revers à Boston dimanche soir, les Knicks affichent désormais un bilan de 0-7 face aux Celtics, Cavaliers et au Thunder. Les matches face aux grosses écuries s’enchaînent et le constat s’imprime de plus en plus : New York n’est pas à ce niveau.

« Peu importe ce qu’on a fait dans le premier, deuxième et dernier quart-temps. Le troisième quart-temps a montré comment on pouvait jouer et être compétitif. On doit jouer comme dans ce troisième quart-temps », insiste Jalen Brunson qui, pour une fois, veut mettre l’accent sur « le positif à retenir » de cette défaite et non sur le négatif.

Alors, comment analyse-t-il ce quart-temps, remporté 39-25 par les Knicks ? « On n’a plus vraiment fait attention à la situation. Il fallait y aller, d’une manière ou d’une autre. J’ai ressenti les choses comme ça », avance le meneur de jeu All-Star. « Il fallait trouver une manière de gagner, ce qu’on a fait face aux autres équipes, mais c’est la première fois qu’on le fait contre eux. On peut le faire, mais on doit le faire pendant quatre quart-temps. »

« On essaie surtout d’être au niveau attendu en fin de saison et, pour l’instant, on n’y est pas »

Les Knicks se mettraient-ils trop la pression face aux favoris pour le titre ? Sont-ils marqués par ces défaites face à la référence actuelle, les Celtics, champions en titre ?

« On n’essaie pas de réduire l’écart avec eux. Ils ne sont pas les champions en titre par hasard. On essaie surtout d’être au niveau attendu en fin de saison et, pour l’instant, on n’y est pas », analyse Josh Hart. « On est encore en progression et ce sera le cas jusqu’à la fin de saison et jusqu’au début des playoffs », va dans le même sens Karl-Anthony Towns.

Tom Thibodeau confirme que lui et ses troupes se jaugent dans des rencontres face à de telles formations. Et après trois matches face à Boston, New York n’a pas vraiment avancé, même si ces minutes après la pause peuvent servir d’espoir.

« C’est un processus continu », remarque le coach sur cette volonté de réduire l’écart avec les Celtes. « C’est une équipe bien huilée, ensemble depuis un moment et on doit encore apprendre. On doit être meilleur quand on arrive à revenir à 89-85 en dernier quart-temps. Quand on se retrouve dans cette position, il faut être à notre meilleur niveau. »

Une défense qui explose face aux grosses attaques

Sauf qu’être à son maximum face à de fortes attaques, c’est impossible ou presque pour les Knicks cette saison. Face aux meilleures formations offensives, ils souffrent terriblement, affichant des chiffres catastrophiques (la 29e défense quand ils affrontent les 10 meilleures attaques), un comble pour une équipe de Tom Thibodeau.

C’est criant sur pick-and-roll, avec un Karl-Anthony Towns en difficulté, et dès que les Knicks baissent de volume, ils prennent des vagues.

« C’est une combinaison de choses. Déjà, en face, c’est du haut niveau et face à des équipes qui shootent beaucoup à 3-pts, on peut faire du bon travail mais rien qu’en deux ou trois minutes, on peut se faire marcher dessus », rappelle le coach. « On doit continuer de travailler et c’est le challenge qu’impose cette ligue. Il faut apprendre de chaque match et être prêt pour le suivant. On est concentré là-dessus. »

Il faudra croiser le fer avec les Grizzlies, une des meilleures attaques de la NBA, cette semaine, puis, avant la fin de saison, il y aura encore deux duels face aux Cavaliers et un contre les Celtics. Les ennuis ne sont donc pas terminés si une solution n’est pas trouvée…

« J’ai le sentiment qu’on a encore beaucoup de pain sur la planche. Mais j’ai toujours la sensation qu’il y a beaucoup de travail à faire », conclut Tom Thibodeau.