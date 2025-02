Les Celtics passent la cinquième face aux Knicks

Décidément, la reprise est difficile pour les Knicks. Vainqueurs de justesse face à Chicago en prolongation puis étrillé à Cleveland, les New-yorkais ont encore souffert ce dimanche sur le parquet des Celtics malgré le retour de Josh Hart et une belle réaction sur la fin de match. Insuffisant toutefois pour contrecarrer les plans de Jayson Tatum et son trio de lieutenants.

Comme à Cleveland vendredi, les Knicks ont souffert en début de partie, attaquant la rencontre par un 3/13 au tir pendant que les Celtics enchaînaient un 11-0, avec Kristaps Porzingis dans ses œuvres de loin et Jrue Holiday à deux reprises pour porter la marque à 13-3. Kristaps Porzingis s’est fait plaisir ensuite avec un contre sur Josh Hart suivi d’un dunk autoritaire sur la transition, avant de s’offrir un panier à mi-distance avec l’aide de la planche (19-8). L’écart a alors progressivement grimpé jusqu’à +19, la faute au 3-points de Jrue Holiday puis au 2/2 de Sam Hauser dans l’exercice (34-15).

Jusqu’à +27 pour Boston

La réaction new-yorkaise ne s’est pas faite attendre, avec 7 points de suite de Cam Payne et deux paniers à 3-points coup sur coup de Landry Shamet pour revenir à -11 (43-32). Mais Boston a très vite repris le contrôle. Encore une fois, c’est Kristaps Porzingis qui a relancé la machine avec un contre sur Shamet en contre-attaque, un 2+1 et un 3-points ouvert sur un « pick-and-pop » exécuté avec Derrick White (48-32). Et comme à Cleveland, New York a encore plongé avant la pause. Cette fois, c’est Derrick White à 3-points, Luke Kornet par deux fois près du cercle et Jayson Tatum, au dunk et à 3-points, qui ont replacé les Knicks à bonne distance à l’heure du repos (64-43).

La deuxième mi-temps a pris une tournure similaire lorsque que Derrick White, Jayson Tatum et Jaylen Brown ont enchaîné les 3-points pour reléguer NYC à 27 longueurs (77-50).

Derrick White à point nommé

Mais cette fois, les Knicks ont refusé d’abdiquer et ont réussi à reprendre espoir. Il y a d’abord eu un 8-0 qui s’est poursuivi jusqu’à un 17-3 grâce à un duo Brunson-Towns retrouvé (80-67). Jalen Brunson a poursuivi avec deux paniers à mi-distance et un 3-points tandis que le 2+1 de Josh Hart a lui aussi contribué à réduire l’écart, jusqu’à un nouveau 3-points de Jalen Brunson pour conclure le troisième quart-temps (89-82).

KAT y est allé du sien pour ramener New York à -4. Tout était alors relancé, mais et c’est à ce moment que Derrick White a pris feu, avec deux paniers à 3-points et deux passes décisives pour le alley-oop de Kristaps Porzingis et une contre-attaque conclue par Jaylen Brown (101-89). Jaylen Brown a ajouté deux paniers de plus, et en un éclair, Boston était de retour à +16 (105-89). Cette fois, New York a lâché pour de bon, laissant la triplette White-Brown-Tatum scorer à nouveau à 3-points, pour une victoire finale 118 à 105.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Derrick White encore précieux. Dans l’ombre de Jaylen Brown, Jayson Tatum, et même Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, le cinquième élément du cinq majeur de Joe Mazzulla a encore été prépondérant, notamment en début de quatrième quart-temps, lorsque New York a comblé 23 de ses 27 points de retard. Encore une fois, c’est son adresse à 3-points qui a relancé les locaux avec deux paniers coup sur coup, et qui lui a ouvert la voie pour enchaîner avec deux passes décisives. En un clin d’oeil, les Celtics avaient repris le large…

La réaction de Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns en troisième quart-temps. Il fallait du caractère pour revenir d’un écart de 27 points, surtout après la raclée récoltée à Cleveland il y a deux jours. Jalen Brunson et KAT ont pourtant su unir leurs forces avec 15 points pour le premier et 14 pour le second sur la période. Pas de quoi renverser Boston, mais au moins de quitter le TD Garden la tête haute.

Alerte au genou pour Karl-Anthony Towns. Après le retour en force des Knicks, KAT s’est fait mal au genou gauche sur une tentative de finir près du cercle contestée par KP. Revenu en boitillant et sorti dans la foulée, l’intérieur new-yorkais a finalement pu terminer le match. Rassurant, même si l’international dominicain devrait passer des examens pour être certain que tout est OK.

