Mike Brown : « Pacôme Dadiet peut être un monstre en défense »

Les enseignements de ce deuxième match de préparation remporté face à Philadelphie ont été nombreux côté new-yorkais, entre la montée en puissance de Jalen Brunson, les premiers points inscrits par Guerschon Yabusele sous ses nouvelles couleurs (et Mohamed Diawara), mais aussi le retour d'OG Anunoby dans le cinq majeur, qui a eu pour conséquence un « retour à la normale » pour Pacôme Dadiet.

Titulaire lors du match précédent, le natif d'Aubagne n'est pas entré en première mi-temps et a dû se contenter de 8 minutes pour un rebond et une passe décisive (0/2 au tir).

Bien qu'il ne fallait pas s'attendre à une autre issue pour l'ailier français, Mike Brown y est tout de même allé de son petit commentaire après le match pour continuer à encourager le sophomore.

La défense valorisée

Mike Brown l'a notamment récompensé lors du premier match pour son investissement défensif, envoyant au passage un message au reste du groupe. Sur ce point, OG Anunoby fait office de maître en la matière et peut servir de repère à Pacôme Dadiet, dans l'intensité et la régularité dont il doit faire preuve lorsqu'il entre sur le terrain.

« Il peut être un monstre en défense » a ainsi précisé Mike Brown au sujet du Français. « Il doit juste jouer avec un sentiment d'urgence en défense et être sur le coup à chaque possession. De temps en temps, il lui arrive de se relâcher. Et quand il se relâche, il n'utilise pas sa taille, sa dimension athlétique et toutes ses autres qualités qui font de lui un excellent défenseur ».

Au sortir d'une première saison discrète en NBA (6 minutes en moyenne sur 18 matchs disputés), Pâcome Dadiet a pu se faire la main en G-League où il a tourné à 13.9 points, 5.5 rebonds et 2.3 passes en moyenne sur 23 matchs.

A l'aube de sa deuxième saison outre-atlantique, avec un nouveau coach sans doute plus flexible que Tom Thibodeau, le joueur sait encore le chemin qui lui reste à parcourir, et son coach l'a d'ailleurs rappelé.

« En ce qui concerne la présence de Pac' dans la rotation… Je ne tiendrais pas trop compte du fait qu'il ait été titulaire lors du dernier match », a précisé Mike Brown en calmant donc le jeu pour les fans français.

Pacome Dadiet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 NYK 18 6 32.3 31.6 66.7 0.2 0.8 1.0 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1 1.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.