Donovan Mitchell : « Ce qui m’empêche de dormir, c’est de ne pas faire les Finals »

Ce mercredi soir, les Cavaliers entament leur saison régulière face aux Knicks. Sans doute sous le signe de la revanche après avoir remporté 64 rencontres en 2024/25, sans confirmer ensuite en playoffs. Et pour Donovan Mitchell, c'est parfait de lancer les hostilités à New York.

« C'est une soirée spéciale. Je viens de New York, c'est ma ville natale. Et ils nous ont battu en playoffs en 2023. Enfin, ils ont une équipe talentueuse et les gens annoncent que, eux et nous, on sera premier et deuxième de la conférence Est. Comment mieux commencer une saison que comme ça ? », se demande l'arrière de Cleveland.

Comme il le précise en parlant toujours des Knicks, Donovan Mitchell et ses coéquipiers tentent « d'aller où ils sont allés », c'est-à-dire en finale de conférence. « On ne l'a pas fait encore. » C'est ce qui manque le plus à l'ancien joueur du Jazz, sextuple All-Star.

« Être dans la First-Team All-NBA, c'est génial, évidemment. J'aime vraiment la progression que je montre chaque saison, même si mon équipe n'a pas encore gagné. Individuellement, je peux dire que chaque saison m'a apporté un nouveau défi et j'ai la sensation que chaque année j'ai grandi », analyse-t-il. « Je vois les problèmes de la saison passée et je les surmonte. Pour être grand, pour faire partie de l'élite, il faut en passer par ces phases, année après année. Je peux dire avec certitude que depuis huit ans, j'ai toujours atteint un niveau où je peux, après avoir été déçu d'avoir perdu, dire que j'ai grandi humainement et sportivement. »

Reste à faire de même collectivement et enfin participer à une finale de conférence, après quatre échecs en demi-finale de conférence (deux avec Utah, deux avec Cleveland)…

« Ce qui m'empêche de dormir, c'est de ne pas faire les Finals », admet l'arrière. « On pourrait dire la même chose pour la finale de conférence, mais si on perd à ce niveau comme on l'a fait (4-1 contre Indiana), alors je ne vais pas sourire pour autant. Je serais tout de même debout la nuit à me dire qu'on était à un match ou une série du titre. Ne pas avoir fait les Finals ni gagné le titre me fait dire que c'est l'obstacle. Je crois que mon heure est venue. »

Donovan Mitchell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 79 33 43.7 34.0 80.5 0.7 3.1 3.7 3.7 2.7 1.5 2.7 0.3 20.5 2018-19 UTH 77 34 43.2 36.2 80.6 0.8 3.3 4.1 4.2 2.7 1.4 2.8 0.4 23.8 2019-20 ☆ UTH 69 34 44.9 36.6 86.3 0.8 3.6 4.4 4.3 2.5 1.0 2.7 0.2 24.0 2020-21 ☆ UTH 53 33 43.8 38.6 84.5 0.9 3.5 4.4 5.2 2.2 1.0 2.8 0.3 26.4 2021-22 ☆ UTH 67 34 44.8 35.5 85.3 0.8 3.4 4.2 5.3 2.4 1.5 3.0 0.2 25.9 2022-23 ☆ CLE 68 36 48.4 38.6 86.7 0.9 3.3 4.2 4.4 2.5 1.5 2.6 0.4 28.3 2023-24 ☆ CLE 55 35 46.2 36.8 86.5 0.8 4.3 5.1 6.1 2.1 1.8 2.8 0.5 26.6 2024-25 ☆ CLE 71 31 44.3 36.8 82.3 0.8 3.7 4.5 5.0 2.0 1.3 2.1 0.2 24.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.