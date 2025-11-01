Les Knicks prennent l’eau face aux invinci-Bulls

Comme les Spurs à l'Ouest, les Bulls surprennent en ce début de saison et après 10 jours de compétition, les partenaires de Josh Giddey sont toujours invaincus ! Cette nuit, pour leur entrée dans la NBA Cup, ils s'imposent 135-125 et ils signent leur meilleur début de saison depuis 1996 avec cinq victoires de suite. Pourtant les Knicks avaient bien débuté la partie avec OG Anunoby (24 points), Karl-Anthony Towns (22 points, 10 rebonds) à la finition, et du jeu rapide et fluide pour mener 14-7. En face, on ne retrouve pas le jeu habituel des Bulls, et les Knicks verrouillent bien le rebond et ils assurent le repli défensif pour obliger Chicago à jouer sur demi-terrain.

Mais en fin de premier quart-temps, Josh Giddey se fâche, ou plutôt se lâche. L'Australien prend le jeu à son compte, et Chicago retrouve son jeu alerte avec Matas Buzelis et Ayo Dosunmu pour l'épauler. Les Knicks prennent l'eau, et après douze minutes, les Bulls mènent 35-27. Dans le deuxième quart-temps, les joueurs de Billy Donovan creusent l'écart, avec de la vitesse et cette recherche de l'extra-passe.

Mike Brown multiplie les changements, mais il n'y a rien à faire ! Le 3-points au buzzer de Mikal Bridges ne change rien. À la pause, les Bulls mènent 72-53 à 60% aux tirs et 48% à 3-points, avec déjà 17 passes décisives.

Sous l’impulsion de Brunson et Bridges, les Knicks attaquent la deuxième période sur un 8–0 pour réduire l’écart à 5 points. Sous les panneaux, Mitchell Robinson fait beaucoup de bien, et les Bulls butent sur la défense. Mike Brown peut ouvrir son banc, mais la “second unit” n'apporte pas grand-chose, à l'image d'un Jordan Clarkson et d'un Josh Hart hors du coup. Résultat, les Bulls reprennent 13 points d’avance avec Patrick Williams pour frapper de loin, et toujours Giddey pour découper la défense.

Le duo Giddey-Vucevic impérial

Karl-Anthony Towns et OG Anunoby limitent la casse (100-91), et ils sont imités par Mikal Bridges et Miles McBride pour ramener l'écart à -6. Mieux, Towns bâche Giddey et Anunoby plante deux paniers à 3-points pour vraiment recoller au score (115-113). Il reste moins de six minutes à jouer et c'est Dosunmu qui redonne de l'air aux Bulls. Après un rebond offensif de Kevin Huerter, il plante un 3-points aux allures de bouffée d'oxygène (118-113).

Derrière, Nikola Vucevic profite des caviars de Giddey pour creuser l'écart (125-116). Les tirs de Brunson et Towns ne trouvent pas la cible, et c'est Giddey, cette fois servi par Vucevic, qui s'en va marquer sous le cercle pour mettre fin aux espoirs des Knicks (128–116). Avec une belle adresse (54 % au total et 46 % à 3-points), les Bulls s'imposent 135-125 pour une 5e victoire en cinq matches.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Bulls remontent le temps. Pour la première fois depuis 1996, les Bulls attaquent la saison avec cinq victoires de suite. Cela ne leur est arrivé que trois fois dans leur histoire, et il faut donc remonter aux années Jordan-Pippen pour trouver trace d'un tel début de saison parfait. Pour le 6-0, il faudra gagner au Madison Square Garden face à ces mêmes Knicks…

– Le banc des Knicks transparent. Si les Knicks ont perdu, c'est parce que les remplaçants ne répondent pas aux attentes. Guerschon Yabusele n'a joué que trois minutes mais le banc n'apporte rien, et les passages de Jordan Clarkson ou encore Miles McBride ont plombé l'équipe. Même Josh Hart est à côté de son basket.

– Josh Giddey sur son nuage. Proche du triple-double avec 32 points, 10 rebonds et 9 passes, l'Australien signe son meilleur match en carrière à la marque. Il est tout simplement devenu l'un des meilleurs à son poste, et son adresse lointaine transforme son jeu.