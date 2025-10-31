Victor Wembanyama savoure à fond le 5-0 des Spurs

Les Spurs n'ont pas remporté le titre mais le Frost Bank Center vibrait très fort à la fin du match face au Heat.

Victor Wembanyama et ses coéquipiers savouraient ainsi ce succès, le cinquième de la saison en cinq matchs, et c'est ensemble que les jeunes Spurs ont répondu aux questions avant de s'adresser aux fans. « Ce sont des années de travail que vous voyez là » lançait ainsi le Français en désignant Stephon Castle, Keldon Johnson et compagnie, présents à ses côtés. « Atteindre la maturité pour obtenir des victoires concrètes, devant nos fans, c'est génial. »

Décrocher un record, même symbolique, dans un club qui a autant gagné que les Spurs, c'est en effet précieux. Stephon Castle confirmait d'ailleurs que le jeune groupe de San Antonio n'avait parlé que de ça durant la journée…

« C'est génial », pouvait expliquer un Victor Wembanyama aux anges. « Ce n'est pas anodin. Nous n'avons pas remporté ces cinq victoires par hasard. Nous avons travaillé dur pour y parvenir. Nous avons démarré fort la saison et nous devons continuer sur cette lancée aussi longtemps que possible. »

« Je pensais au 5-0, à l'histoire des Spurs, et j'étais simplement fier d'être un Spur »

« Je trouve un peu bizarre de comparer ces cinq matchs à ce que cette organisation a accompli par le passé », a tout de même concédé Mitch Johnson, l'entraîneur de l'équipe. « Mais cette équipe mérite vraiment d'être félicitée. Elle a trouvé le moyen de remporter les cinq premiers matchs, et la suite ne sera pas plus facile. »

Évidemment, ces cinq victoires pour débuter la campagne 2025/26 ne garantissent rien pour les Spurs mais « Wemby » et les Spurs peuvent déjà profiter de succès qui s'enchaînent. Une validation du travail accompli.

« À ce moment-là, j'ai l'impression que c'est comme un point d'exclamation, quand on a 99% de chances de gagner le match », lançait Victor Wembanyama sur son cri en fin de match. « Je me nourris simplement de cette énergie. C'est génial parce que c'était un match difficile et ça fait du bien d'avoir ce soulagement et de vivre ça avec les fans. Je pensais au bilan de 5-0, à l'histoire des Spurs, et j'étais simplement fier d'être un Spur à ce moment-là. »