Victor Wembanyama et les Spurs restent parfaits face au Heat !

Victor Wembanyama n'y a pas cru et c'est vrai que c'était surprenant. Franchise la plus victorieuse en NBA depuis 30 ans, les Spurs n'avaient pourtant jamais débuté une saison régulière par cinq victoires de suite !

C'était donc le défi de San Antonio pour la réception de cet étonnant Heat, privé de Tyler Herro, Norman Powell ou encore Nikola Jovic, mais qui surprend depuis la reprise avec son attaque rythmée, qui limite les écrans.

Dans ce schéma, les aides sont plus délicates, et « Wemby » s'en rend rapidement compte car il doit couvrir énormément de terrain pour aider sous le cercle, puis retourner gêner son joueur lorsque le ballon ressort. Bam Adebayo (31 points, 10 rebonds) et ses coéquipiers vont ainsi profiter tout le match de cet effet d'aspiration pour attaquer le Français en mouvement, et ainsi éviter de s'empaler sur son immense carcasse dans la raquette.

Ça n'empêche toutefois pas le Français (27 points, 18 rebonds, 6 passes, 5 contres) de peser de tout son poids en attaque, en alternant bien entre shoots et décalages pour ses coéquipiers. Après une première mi-temps très accrochée, les Spurs ne mènent que d'un point au retour des vestiaires (59-58).

Mais le troisième quart-temps est compliqué pour le Heat. Les tirs de Bam Adebayo ne rentrent plus, la taille et l'impact de Victor Wembanyama pèsent de plus en plus lourd et l'apport de Keldon Johnson fait mal à Miami.

San Antonio passe à +15 (87-72) et semble se diriger tranquillement vers sa cinquième victoire en cinq matchs. Mais cette jeune équipe des Spurs doit encore apprendre à sécuriser une avance et, face à la zone adverse, Victor Wembanyama rate plusieurs tirs en tête de raquette qui permettent au Heat de revenir… et même de passer devant !

C'est à 3-points, par Devin Vassell puis « Wemby » que les Spurs vont reprendre le contrôle de la partie. C'en est finalement trop pour le Heat, qui doit se précipiter et se casse les dents sur une muraille Wembanyama plus en place. Victoire finale (107-101) de San Antonio, pour un cinquième succès en cinq rencontres.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Les Spurs à 5-0. San Antonio faisait partie des trois franchises, avec le Heat et les Kings, à n'avoir jamais débuté une saison par cinq victoires consécutives. Ce n'est désormais plus le cas. Derrière l'impact de Victor Wembanyama, et un calendrier il faut l'avouer favorable, les Texans ont quitté ce petit groupe.

– Le Heat pas loin du hold-up. Relégué à 15 points en fin de troisième quart-temps, les joueurs d'Erik Spoelstra semblaient à court de munitions dans le troisième quart-temps. Mais ils ont retrouvé de l'allant dans le dernier quart-temps, avec une zone qui a nourri un 17-1 qui a bien fait trembler les fans locaux. Mais Devin Vassell et Victor Wembanyama ont réussi deux 3-points consécutifs qui ont relancé la machine des Spurs.

– Victor Wembanyama longtemps obligé de s'étirer. La nouvelle attaque du Heat, basée sur beaucoup de rythme, de un-contre-un et peu d'écrans, rend les aides classiques difficiles à réaliser. « Wemby » s'en est bien rendu compte en première temps, car cela l'obligeait à couvrir énormément de terrain et l'empêchait d'être en place sous le cercle lorsque ses adversaires attaquer. La fatigue aidant, il a néanmoins retrouvé toute sa force de dissuasion en deuxième mi-temps, où il a multiplié les contres pour aider les Spurs à construire leur momentum.