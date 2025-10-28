Victor Wembanyama vise un premier record des Spurs

A l'instar des Sixers et des Bulls à l'Est, les Spurs sont invaincus en ce début de saison avec quatre victoires en quatre matches. Sous l'impulsion de Victor Wembanyama, et alors qu'il y a beaucoup d'absents, San Antonio égale le meilleur début de saison de son histoire, et le Français trouve ça presque normal.

« Je pense que ce sont quatre matchs qu’on était censés gagner… Si on les avait perdus, on aurait été déçus » estime « Wemby », auteur de 24 points et 15 rebonds face aux Raptors, sous les yeux de Tony Parker. « On doit garder ce standard, et on en est là où on souhaitait être. »

Un journaliste lui fait remarquer que ce n'est pas le genre de discours qu'on pouvait entendre ces deux dernières années. « C’est vrai » reconnaît Wemby, avant d'expliciter sa pensée. « Par là, ce que je veux aussi dire, c'est qu'un soir, l’autre équipe peut rentrer un nombre record de tirs à 3-points, ou afficher un pourcentage record aux tirs, mais on respecte le plan de jeu… Bien sûr, ce n’est jamais bon de perdre, mais on ne se sentirait pas aussi mal que si c’était un match qu’on a balancé nous-mêmes. Ce soir, pour perdre ce match, il aurait fallu qu’on le balance, et on ne l’a pas fait. Donc ça montre aussi du progrès. »

Elu Joueur de la semaine , Victor Wembanyama découvre du même coup que ses Spurs viennent d'égaler le meilleur démarrage de la franchise, et forcément, un succès jeudi soir face au Heat leur permettrait de le battre !

« Les Spurs n’ont jamais commencé à 5-0 ? » demande-t-il. « Wow, sérieux ? Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Parce que les Spurs ont eu le meilleur pourcentage de victoires de la ligue sur, genre, les vingt ou trente dernières années, non ? Bon, eh bien, battons ce record ! »

Pour cela, il faudra battre le Heat, toujours à domicile. Le premier gros test de la saison pour San Antonio, qui a pour l'instant profité d'un calendrier très clément (Dallas, New Orleans, Brooklyn et Toronto) ?

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 ☆ SAN 46 33 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3 2025-26 SAN 3 33 56.9 36.4 73.3 1.7 11.7 13.3 2.3 4.3 1.7 0.7 6.0 33.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.