En mode Allen Iverson, Tyrese Maxey (43 points) fait plier le Magic !

Toujours amoindri (Jared McCain et Paul George blessés ; Joel Embiid ménagé), Philadelphie continue pourtant d'engranger les victoires ! Pour son premier gros test de la saison à domicile face à Orlando cette nuit, le groupe a fait front autour d'un Tyrese Maxey phénoménal pour maintenir les Floridiens à distance jusqu'à la fin !

Dans un style « Iversonesque », le meneur des Sixers a planté 43 points, et le reste a suivi, avec VJ Edgecombe et Kelly Oubre Jr en parfaits lieutenants (26 et 25 points), éclipsant les efforts du trio Bane-Wagner-Banchero (24, 22 et 32 points).

Philadelphie a brillamment géré son coup en attaquant par un 12-4 puis en misant sur VJ Edgecombe et Quentin Grimes par deux fois à 3-points pour prendre le large (33-24). Tyrese Maxey a pris le relais en deuxième quart-temps en plantant 17 points dont deux paniers à 3-points coup sur coup pour répondre à Noah Penda et un floater avec la faute qui a permis aux siens de passer la pause à +12 (72-60).

Maxey fait le max

Tout le monde attendait la réaction du Magic après le repos, et les Sixers étaient prêts. Paolo Banchero s'est pourtant démené pour alimenter un 11-2 avec un 2+1 et un dunk autoritaire (94-89). Anthony Black a maintenu la pression d'un 3-points miraculeux au buzzer du troisième quart-temps depuis sa moitié de terrain, mais Philadelphie n'a pas lâché prise, même au plus fort de la tempête (101-94).

L'offensive menée par Desmond Bane, Franz Wagner et Goga Bitadze a ramené le Magic jusqu'à -2, après un nouveau panier d'Anthony Black qui a forcé Nick Nurse à arrêter le jeu (115-113). La lumière est finalement venue de Tyrese Maxey, qui a trouvé Justin Edwards pour repousser Orlando à six longueurs (124-118) avant de scorer 8 points de suite dont un 3-points en guise de bouquet final (132-120).

Vainqueurs 136-124, les Sixers vont tenter de poursuivre leur entame parfaite à Washington dès ce soir, avec Joel Embiid de retour (et peut-être Paul George). Le lendemain, Orlando sera attendu à Detroit.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Philadelphie, improbable leader. Chaque bonne nouvelle est bonne à prendre à Philly après la saison cataclysmique des Sixers. Avec trois succès en trois matchs, ces derniers figurent en effet ce matin au sommet de la conférence Est (à égalité avec Chicago), après avoir déjà accroché Boston et Orlando à son tableau de chasse. C'est bon pour le moral !

Tyrese Maxey en mode « AI ». Et si c'était son année ? Le meneur en est déjà à deux matchs à 40 points et plus avec un nouveau match de patron cette nuit. Il a marché sur l'eau dans le deuxième quart-temps et a su finir fort pour repousser les avances du Magic dans le “money time” pour terminer à 43 points, 4 rebonds et 8 passes décisives. Être comparé à Allen Iverson est un sacré compliment, mais Tyrese Maxey le mérite amplement, dans le style et dans les chiffres !

Philly sort la boîte à gifles. C'est la séquence qui a résumé l'état d'esprit avec lequel Philadelphie a entamé la rencontre. Le Magic est connu pour sa dureté mais ce sont les Sixers qui ont été les agresseurs, à l'image de ces 35 secondes où Orlando s'est fait contrer sur trois possessions de suite ! Adem Bona a donné le ton avec deux contres sur Desmond Bane et Wendell Carter Jr et Kelly Oubre Jr a suivi, toujours sur Wendell Carter Jr. Un des thèmes de la soirée puisque Philly a fini à 9 contres.

Les premiers points de Noah Penda. Une première entrée en jeu très encourageante pour le Français, qui n'a disputé que 7 minutes mais s'est offert son premier panier en NBA, d'un 3-points dans le corner sur sa seule tentative de la soirée. Deux rebonds et une passe décisive à son actif également pour le numéro 93.