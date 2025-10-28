Victor Wembanyama et les Spurs toujours invincibles !

Portés par un Victor Wembanyama fraîchement élu joueur de la semaine, les Spurs signent un début de saison parfait et ils avaient l'occasion de le confirmer avec ce back-to-back à domicile face aux Raptors.

Pour affirmer cette invincibilité, San Antonio démarre cette rencontre par un 10-2 ! Pas le temps de souffler pour Brandon Ingram et ses coéquipiers, puisque les hommes de Mitch Johnson enfoncent le clou grâce à Victor Wembanyama (25 points, 15 rebonds à 7/8 au tir) qui inscrit huit des dix points suivants de San Antonio dont un lay-up à 360° pour permettre aux siens de creuser un peu plus l'écart (22-10).

VICTOR WEMBANYAMA 360 LAYUP MY GOODNESS. pic.twitter.com/BkrnviQso4 — Hoop Central (@TheHoopCentral) October 28, 2025

Au terme des douze premières minutes, les Raptors comptent toujours douze points de retard malgré la belle entrée en jeu de Collin Murray-Boyles (19 points, 3 interceptions), auteur de dix points sur ce premier acte (41-29). Toutefois, les Spurs s'envolent au score dans le deuxième quart-temps.

D'abord, les Texans verrouillent leur panier puisque Toronto passe plus de deux minutes sans inscrire le moindre point. Un trou d'air dont profite San Antonio pour passer un 10-0 démarré par un tir à 3-points de Carter Bryant et conclu par une flèche longue distance de Harrison Barnes (18 points) pour creuser un écart de vingt points (55-35).

Les Spurs conservent leur avance jusqu'à la pause (69-50) et contrairement au match de la veille face aux Nets où les Spurs avaient laissé filer 26 points d'avance, l'équipe de Victor Wembanyama reste sérieuse et ne laisse pas les Canadiens recoller au score. Si Toronto tente bien une première remontée en revenant à 13 points à la fin du troisième acte, San Antonio répond aussitôt avec un 7-0 pour reprendre vingt points d'avance (89-69).

Ainsi, malgré les efforts de RJ Barrett (25 points), les Raptors ne parviennent jamais à effacer ce début de match raté, et San Antonio s'impose assez largement (121-103) pour enchaîne un quatrième succès de suite.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Un début de match décisif. Ce revers des Raptors s'explique par une entame de match ratée. Avant que Victor Wembanyama ne se mette en route, les Canadiens ont payé les pots cassés d'une défense extérieure en difficulté. Harrison Barnes a été le premier à se montrer derrière l'arc avant que Devin Vassell ne subisse une faute sur un tir à 3-points pour creuser un premier écart. Après six minutes de jeu, Toronto comptait déjà quinze points de retard…

– Victor Wembanyama impérial dans la raquette. Les Raptors ont été largement dominés au rebond puisqu'ils n'en ont pris que 20 contre 44 pour San Antonio dont 15 captés par le seul Victor Wembanyama. En attaque, le Français s'est d'abord montré avec son “lay-up” en 360° pour signer un match presque parfait à 7 sur 8 aux tirs. Pour tenter de le contenir, les Raptors ont multiplié les fautes, sans succès. Porté par les chants “MVP” du Frost Bank Center, “Wemby” affiche un parfait 10/10 aux lancers-francs et finit cette soirée avec 25 points, 15 rebonds et un contre en 30 minutes de jeu.