Victor Wembanyama sur son 31, les Spurs repoussent les Nets

Et de trois victoires pour les Spurs ! Mais celle-ci a été bien plus difficile qu'imaginé à se dessiner contre les modestes Nets. San Antonio s'en sort finalement avec un succès 118-107, arraché en fin de rencontre.

Les Nets signent le meilleur départ avec une grosse pression et quatre ballons perdus en moins de trois minutes pour les Spurs. San Antonio réagit en haussant le ton collectivement en défense, et deux contres rapides de Victor Wembanyama. Plus en rythme, les Texans trouvent de l'adresse à 3-points pour prendre les devants (18-16). Dylan Harper à la construction et Keldon Johnson à la finition font le plus grand bien aux Spurs, quand Brooklyn ne trouve plus aucune solution sans Cam Thomas ou Michael Porter Jr sur le parquet. Les locaux terminent le premier quart-temps par un 24-9 et mènent 31-24.

Victor Wembanyama n'avait pourtant pas encore inscrit le moindre panier dans le jeu, chose faite en début de deuxième quart. Michael Porter Jr de loin permet à Brooklyn de ne pas sombrer trop vite. Sans forcer, les locaux creusent l'écart en accélérant le jeu dès qu'ils le peuvent, avec Harper dans de nombreux bons coups.

Plutôt discret à la marque jusqu'alors, Victor Wembanyama prend ses responsabilités pour distancer les Nets avec 13 points dans les cinq dernières minutes du deuxième quart-temps.

Histoire d'enfoncer un peu plus le clou, “Wemby” signe l'action de la soirée en enchaînant deux contres en quelques secondes, puis en lançant une banderille en première intention depuis le logo. Les locaux rentrent aux vestiaires avec leur plus gros avantage de la première période (69-48) et le vent dans le dos.

De +26 à -5 pour les Spurs

Le repos ne refroidit pas Victor Wembanyama, au dunk dès la première possession, ou les Spurs. Les joueurs de Mitch Johnson sont adroits de loin grâce à leurs bons choix. Et même les échecs se transforment en claquette dunk pour Stephon Castle. L'écart grimpe jusqu'à 26 unités et tout semble alors se diriger vers une soirée très tranquille au Frost Bank Center. Sauf que la sortie de Victor Wembanyama et une adresse au tir soudainement absente et la dynamique change complètement de camp. Cam Thomas poursuit son one-man show offensif et les Nets passent un 21-3 venu de nulle part ou presque (de 81-55 à 84-76).

La défense extérieure de San Antonio laisse à désirer et Brooklyn joue bien le coup de l'autre côté du parquet en muselant Wembanyama par une prise à deux constante. Sans création et sans défense, les Spurs n'y sont plus du tout. Tout l'inverse des Nets, qui signent cinq paniers longue distance consécutifs et prennent la tête en début de quatrième quart-temps (89-90) !

Dans le dur, San Antonio s'en remet à l'épatant Dylan Harper. Le numéro 2 de la dernière Draft fait étalage de toute sa technique en pénétration et porte les Spurs en attaque. Son duel avec Cam Thomas (40 points) est magnifique et offre une fin de match haletante. Proche de craquer, les locaux font la différence par leurs hommes forts, le poids de Wembanyama, l'activité de Johnson et le flair de Devin Vassell qui vient intercepter une remontée de balle pour offrir huit points d'avance aux siens à moins d'une minute de la fin. Victor Wembanyama conclut le spectacle d'un alley-oop tout en extension et les Spurs s'en sortent après une vraie frayeur.

CE QU'IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama proche du “5×5” et bien indispensable. Le pivot français a été moins impressionnant offensivement contre des Nets qui ont cherché à le couper le plus possible du jeu. Mais “Wemby” a su apporter partout dans le jeu avec 31 points (à 9/21), 14 rebonds, 6 contres, 4 passes et 3 interceptions. San Antonio va toutefois devoir tirer quelques leçons des passages poussifs offensivement sans le Tricolore sur le terrain.

– Dylan Harper, facteur X des Spurs. Pour son premier match à domicile, le rookie a été très bon. Si les Spurs terminent avec une troisième victoire, ils peuvent lui dire merci par la maturité de son jeu et son intelligence dans ses choix (20 points à 8/11, 8 passes, 6 rebonds). Le rookie a joué comme s'il avait déjà des années d'expérience derrière lui. En attendant le retour de De'Aaron Fox, San Antonio put déjà se réjouir de son nouvel élément, après seulement trois matchs en NBA.

– Les Nets n'ont pas démérité. On pensait Brooklyn déjà résigné dans le troisième quart-temps quand les visiteurs ont compté 26 points de retard. Mais les joueurs de Jordi Fernandez ont montré une belle force mentale pour ne rien lâcher et tenter le tout pour le tout en désertant la raquette. L'adresse à 3-points a suivi et a offert une vraie opposition à San Antonio. En jouant de la sorte, Brooklyn offrira quelques moments à ses supporters cette saison.