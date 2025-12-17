Guerschon Yabusele savoure un cadeau d’anniversaire inoubliable

Même s’il n’a joué que trois minutes ce week-end, et aucune en finale, Guerschon Yabusele n’allait pas bouder cette victoire historique des Knicks (leur premier trophée depuis 1973) contre les Spurs de Victor Wembanyama.

À notre entrée dans le vestiaire, les trois joueurs français (Pacôme Dadiet, Mohamed Diawara, Guerschon Yabusele) et l’intérieur Allemand Ariel Hukporti étaient tout sourire, prenant des photos avec la NBA Cup. Leur victoire a pourtant mis du temps à se dessiner. Menés de 11 points en troisième quart-temps dans un match joué sur un faux rythme, les Knicks ont haussé leur intensité dans la dernière période pour faire la décision.

« On est l’équipe qui a décidé, en quatrième quart-temps, de mettre des coups et d’arrêter d’en recevoir », nous expliquait Guerschon Yabusele, casquette de champion vissée sur la tête. « Au final, c’est l’équipe qui a fait le moins d’erreurs qui l’a emporté. Mais on s’est battus tous ensemble. On a eu les gars du banc qui sont arrivés et qui ont apporté quelque chose de très fort, pas seulement en attaque, mais en défense aussi. »

Mitchell Robinson, Jordan Clarkson et Tyler Kolek ont tous été décisifs dans le dernier quart-temps. Le capitaine de l’Equipe de France avait toutefois une pensée émue pour Victor Wembanyama, qui a annoncé en conférence de presse d’après-match avoir perdu quelqu’un de proche mardi.

Un cadeau à 500 000 dollars

« Je sais que ce n’était pas facile pour lui de jouer ce match », nous confiait Guerschon Yabusele. « Je lui souhaite beaucoup de courage. Wemby, c’est avant tout une bonne personne, avant d’être un grand basketteur. »

La joie du capitaine de l’Equipe de France contrastait donc avec la tristesse de Victor Wembanyama. En remportant la NBA Cup, le Knick a empoché une prime de plus de 500 000 dollars, à la veille de son anniversaire.

« C’est la cerise sur le gâteau, ça rend la victoire encore plus belle », rigole-t-il. « J’ai 30 ans demain (mercredi)… gagner un demi-million… je pense que je vais me souvenir de cet anniversaire pendant longtemps. Plus sérieusement, je vais célébrer en famille. J’ai 30 ans, j’ai des enfants, c’est différent maintenant. Je pense d’abord à ma famille. Je vais faire un cadeau à ma femme, à ma famille, et on verra pour le reste ! »

Propos recueillis à Las Vegas.