Endeuillé, Victor Wembanyama fond en larmes

Publié le 17/12/2025

NBA – En conférence de presse, Victor Wembanyama a annoncé qu’il avait appris le décès d’un proche.

victor wembanyamaVictor Wembanyama n’a répondu qu’à une question en conférence de presse après la défaite des Spurs face aux Knicks en finale de la NBA Cup… Les larmes aux yeux, le pivot français des Spurs a expliqué en français qu’il avait « perdu quelqu’un de très proche » ce mardi, et il a exceptionnellement quitté la conférence de presse.

Quelques minutes auparavant, Guerschon Yabusele nous avait simplement dit, à propos de Wemby : « Je lui souhaite beaucoup de courage ». On comprend donc mieux pourquoi…

On comprend aussi mieux pourquoi Victor Wembanyama n’était pas dans son match, clairement touché par ce deuil qu’il a appris avant la rencontre. Deuxième meilleur marqueur des Spurs, le Français termine avec 18 points à 7 sur 17 aux tirs, et il s’est surtout illustré dans le 3e quart-temps. Mais ce mardi, l’essentiel était ailleurs pour lui.

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2023-24 SA 71 29:40 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4
2024-25 SA 46 33:12 47.6 35.2 83.6 1.8 9.2 11.0 3.7 2.3 1.1 3.2 3.8 24.3
2025-26 SA 13 33:37 50.4 35.6 84.4 2.0 10.6 12.6 3.8 3.5 1.1 3.7 3.5 25.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Par Fabrice Auclert
