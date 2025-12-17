Les Knicks renversent les Spurs pour remporter la NBA Cup !

Si les Knicks entrent bien dans leur finale, un 9-0 des Spurs dans le sillage de Devin Vassell (12 points, 4/14 aux tirs) et Luke Kornet (14 points) leur permet de faire la course en tête (17-12). Alors qu’il avait dû attendre le début du deuxième quart-temps pour faire son entrée contre le Thunder, Victor Wembanyama (18 points, 7/17 aux tirs) rejoint ses coéquipiers sur le parquet dès la cinquième minute du match.

OG Anunoby (28 points, 9 rebonds) lance alors un 7-0 et la montée en puissance de Jalen Bruson (26-23). Il faut alors un bon passage De’Aaron Fox (16 points, 9 passes) pour mettre les Spurs devant d’une courte tête à la fin du premier quart temps (30-28).

Trois tirs primés de Julian Champagnie et Dylon Harper (21 points, 7 rebonds) confirment le sursaut de San Antonio (43-37). Mikal Bridges et Tyler Kolek (14 points) limitent la casse de loin mais deux interceptions coup sur coup de Stephon Castle (15 points, 12 passes, 7 rebonds) et Victor Wembanyama enfoncent le clou (50-43).

San Antonio avait le match en main

Les Spurs ratent alors le coche. Ils manquent l’occasion de passer à +10, et les Knicks en profitent pour recoller. Brunson et Anunoby les ramènent à égalité, avant que De’Aaron Fox ne mette San Antonio devant à 6 secondes de la mi-temps (61-59).

Deux tirs primés de Fox et un énième alley oop de Stephon Castle pour Luke Kornet donnent de nouveau de l’air aux Spurs (72-64). Dans la foulée ce sont sept points de suite de Dylan Harper en sortie de banc qui placent San Antonio à plus de 10 points d’avance pour la première fois du match (82-71). Discret jusque là, Wemby marque huit points de suite mais les Knicks répondent. Karl-Anthony Towns (16 points, 11 rebonds), Mikal Bridges, et Jalen Brunson haussent le ton, et New York restent en embuscade (94-89).

Les rebonds offensifs de Mitchell Robinson changent le match

Les hommes de Mike Brown s’engouffrent alors dans la brèche. Mitchell Robinson prend cinq rebonds offensifs en 90 secondes, et deux 3-points de Jordan Clarkson (15 points) terminent un 8-0 qui met New York devant pour la première fois devant au score depuis le premier quart temps (97-94) ! Sentant les Spurs dans le dur, Jalen Brunson enfonce le clou. Avec Wemby sur le banc, le meneur des Knicks va chercher ses points à mi-distance, forçant Mitch Johnson à prendre un temps mort (104-97).

Avec des Knicks qui continuent leur moisson au rebond offensif, l’écart passe à +8 sur un 3-points de Josh Hart (115-107). Seul Dylan Harper, d’un tir de loin et d’une interception, retarde l’échéance mais le momentum est bel et bien du côtés des New-Yorkais. Les Knicks gèrent la fin de match et remportent la troisième édition de la NBA Cup. Sans doute la dernière à Las Vegas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mitchell Robinson et Jordan Clarkson décisifs. Les Knicks menés à l’entame du dernier quart-temps, les deux remplaçants ont complètement changé la physionomie du match. Mitchell Robinson a dominé le rebond, prenant 6 de ses 10 rebonds offensifs en dernier quart-temps. Les Knicks ont fait 7/9 à 3-points sur ces deuxième chances. Jordan Clarkson a profité des ces rebonds offensifs pour marquer 8 de ses 15 points en dernier quart temps. Il a trouvé son rythme au meilleur moment pour permettre aux Knicks de prendre le contrôle du match.

– Victor Wembanyama en dedans. Toujours en sortie de banc, Victor Wembanyama avait beaucoup moins d’énergie que lors de la demi-finale. S’il termine deuxième meilleur marqueur de San Antonio, ses prises de décisions ont laissé à désirer. Il a semblé un pas en retard pendant tout le match. Ses nombreux écrans retard oubliés sur Mitchell Robinson ont permis à New York de changer la donne.

– Guerschon Yabusele scotché sur le banc. Après sa contre-performance en demi-finale, où il n’avait eu droit qu’à trois petites minutes de jeu, le capitaine de l’équipe de France n’est pas rentré en jeu lors de la finale. Mike Brown a alterné la paire Karl-Anthony Towns – Mitchell Robinson, et a même préféré l’Allemand Ariel Hukporti sur de très courtes séquences. Les difficultés continuent pour Guerschon Yabusele.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.