Les Hawks prêts à tourner la page Trae Young ?

Et si l’année 2026 marquait la fin du chapitre Trae Young à Atlanta ? Pas impossible, car Marc Stein rapportait déjà dimanche qu’il se murmure que les Hawks « sont plus ouverts que jamais à l’idée de le transférer ».

Lundi, c’est au tour de Tim MacMahon de compléter, affirmant que ses dirigeants « indiquent clairement lui chercher une porte de sortie ».

Le journaliste d’ESPN rappelle d’ailleurs qu’aucune prolongation de contrat n’a été proposée par les dirigeants des Hawks au meneur au cours de la dernière intersaison : « Quand c’est le cas avec le visage de votre franchise, c’est un message assez clair, signifiant que la fin pourrait être proche. »

Le bon moment pour s’en séparer ?

De quoi nourrir les rumeurs d’un transfert de Trae Young, alors que Chris Haynes assurait durant le week-end qu’il ne serait pas impliqué dans un éventuel échange pour Anthony Davis (contrairement à Zaccharie Risacher).

Sauf que l’émergence de Jalen Johnson, ainsi que les présences de Dyson Daniels et Nickeil Alexander-Walker, ou ses difficultés en défense, pourraient très bien conduire les Hawks à prendre une autre direction, avant que les résultats n’empirent davantage (10e place à l’Est).

Pour ne rien arranger, et parce qu’il a longtemps embêté par une blessure au genou cette saison, le quadruple All-Star ne tourne plus qu’à 19.3 points et 8.9 passes de moyenne (à 41.5% de réussite au shoot, dont seulement 30.5% derrière la ligne à 3-points). Autrement dit ses plus faibles statistiques depuis son année rookie…

Pour rappel, Trae Young – qui touche 46 millions de dollars cette saison – aura la possibilité de tester le marché l’été prochain, s’il fait une croix sur sa « player option » de 49 millions de dollars.



Les Hawks doivent-ils transférer Trae Young ?

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou non) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou de devenir « free agent » avec un an d’avance.

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 30:54 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ATL 60 35:20 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.3 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 33:43 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ATL 76 34:54 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 34:48 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ATL 54 35:58 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ATL 76 36:02 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 10 28:00 41.5 30.5 86.3 0.0 1.5 1.5 8.9 2.0 1.0 2.6 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.