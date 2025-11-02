Matchs
NBA hier
Matchs
hier
MIL
SAC
CHA
MIN
IND
GSW
WAS
ORL
BOS
HOU
DET
DAL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Trae Young évite le pire mais sera tout de même absent un mois

Publié le 2/11/2025 à 8:10 Twitter Facebook

Trae Young va manquer au moins quatre semaines après une entorse du genou. Si la blessure aurait pu être plus grave, son absence tombe au pire moment pour des Hawks encore en construction.

Trae YoungGros coup d’arrêt pour les Hawks, privés de leur leader pour au moins quatre semaines. Trae Young s’est ainsi blessé dès les premières minutes face aux Nets, mercredi, lorsqu’en retombant, Mouhamed Gueye a involontairement chuté sur son genou droit, provoquant une forte torsion.

Les examens ont révélé une entorse du ligament collatéral médial. Une blessure sérieuse mais sans lésion majeure, ce qui évite un scénario encore plus inquiétant. Reste que l’absence du meneur, véritable chef d’orchestre du système de Quin Snyder, s’annonce très difficile à compenser. D’autant que les Hawks étaient encore en phase de réglage, avec les intégrations de Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard.

Chacun va devoir élever son jeu, comme ça a été le cas lors du dernier match remporté à Indiana avec un Jalen Johnson en nouveau chef de meute avec ses 22 points, 13 rebonds et 8 passes décisives.

« Ça va prendre du temps, mais nous sommes tous disciplinés », a-t-il déclaré. « Tout le monde travaille dur. Tout le monde est prêt à écouter. On prend nos séances vidéo très au sérieux. Si on continue à progresser après chaque match et qu'on aborde chaque rencontre avec un état d'esprit gagnant, tout se passera bien. Il ne faut pas se mettre trop de pression et avoir le sentiment de devoir en faire trop ». 

Les Hawks vont en effet devoir s'y faire pendant au moins les quinze prochaines rencontres…

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Trae Young 76 36.0 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 4.7 1.2 0.2 1.9 24.2
De'andre Hunter 37 28.7 46.1 39.3 85.8 0.7 3.2 3.9 1.5 1.6 0.8 0.1 2.4 19.0
Jalen Johnson 36 35.7 50.0 31.2 74.6 1.7 8.3 10.0 5.0 2.9 1.6 1.0 1.9 18.9
Jacob Toppin 1 26.6 50.0 62.5 0.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 17.0
Caris Levert 26 26.6 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 1.0 0.9 0.5 2.0 14.9
Dyson Daniels 76 33.8 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.0 3.0 0.7 2.3 14.1
Onyeka Okongwu 74 27.9 56.7 32.4 75.9 3.0 5.9 8.9 2.3 1.2 0.9 0.9 2.6 13.4
Zaccharie Risacher 75 24.6 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 1.2 0.7 0.5 2.0 12.6
Georges Niang 28 23.0 44.1 41.3 79.3 0.5 2.5 3.0 1.6 1.2 0.4 0.3 2.6 12.1
Bogdan Bogdanovic 24 24.9 37.1 30.1 88.2 0.5 2.3 2.8 2.0 1.5 0.8 0.3 2.4 10.0
Terance Mann 30 22.7 54.1 38.6 66.7 1.2 1.9 3.1 2.1 0.7 0.6 0.1 2.0 9.8
Clint Capela 55 21.4 55.9 0.0 53.6 3.2 5.4 8.5 1.1 0.9 0.6 1.0 1.9 8.9
Larry Nance, Jr. 24 19.3 51.6 44.7 69.2 1.0 3.3 4.3 1.6 0.7 0.8 0.5 1.5 8.5
Garrison Mathews 47 17.6 39.7 39.0 82.1 0.3 1.6 1.9 1.3 0.7 0.6 0.3 1.7 7.5
Vit Krejci 57 20.2 49.7 43.7 71.1 0.4 2.4 2.7 2.6 0.9 0.6 0.5 1.8 7.2
Daeqwon Plowden 6 11.9 64.0 52.9 100.0 0.7 1.2 1.8 0.3 0.7 0.0 0.0 1.7 7.2
Mouhamed Gueye 33 16.1 42.1 25.9 76.2 1.3 2.9 4.2 0.8 0.5 0.8 1.0 1.7 6.0
Keaton Wallace 31 16.2 40.1 32.9 100.0 0.2 1.4 1.6 2.6 1.1 0.9 0.3 1.3 5.4
Kobe Bufkin 10 12.4 38.3 21.1 72.2 0.5 1.6 2.1 1.7 0.8 0.3 0.2 0.9 5.3
David Roddy 27 12.8 47.3 37.2 81.8 0.4 2.2 2.6 1.1 0.7 0.4 0.3 0.7 4.5
Dominick Barlow 35 10.7 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 0.1 0.3 0.5 1.3 4.2

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Romain Davesne
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes