Trae Young évite le pire mais sera tout de même absent un mois

Gros coup d’arrêt pour les Hawks, privés de leur leader pour au moins quatre semaines. Trae Young s’est ainsi blessé dès les premières minutes face aux Nets, mercredi, lorsqu’en retombant, Mouhamed Gueye a involontairement chuté sur son genou droit, provoquant une forte torsion.

Les examens ont révélé une entorse du ligament collatéral médial. Une blessure sérieuse mais sans lésion majeure, ce qui évite un scénario encore plus inquiétant. Reste que l’absence du meneur, véritable chef d’orchestre du système de Quin Snyder, s’annonce très difficile à compenser. D’autant que les Hawks étaient encore en phase de réglage, avec les intégrations de Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard.

Chacun va devoir élever son jeu, comme ça a été le cas lors du dernier match remporté à Indiana avec un Jalen Johnson en nouveau chef de meute avec ses 22 points, 13 rebonds et 8 passes décisives.

« Ça va prendre du temps, mais nous sommes tous disciplinés », a-t-il déclaré. « Tout le monde travaille dur. Tout le monde est prêt à écouter. On prend nos séances vidéo très au sérieux. Si on continue à progresser après chaque match et qu'on aborde chaque rencontre avec un état d'esprit gagnant, tout se passera bien. Il ne faut pas se mettre trop de pression et avoir le sentiment de devoir en faire trop ».

Les Hawks vont en effet devoir s'y faire pendant au moins les quinze prochaines rencontres…