Touché au genou, Trae Young évite sans doute le pire

Tout n'a pas été parfait pour les Hawks cette nuit. En déplacement chez les Nets, ils ont certes mis fin à leur série de défaites, sauf que Trae Young a dû sortir sur blessure, à la fin du premier quart-temps.

Présent sous le panier sur une remise en jeu adverse, le meneur All-Star a ainsi vu son coéquipier Mouhamed Gueye lui retomber directement sur le genou droit, tordu à l'impact. De quoi susciter l'inquiétude de ses fans et de sa franchise, même si on ne parle pour le moment « que » d'une entorse.

« La chose la plus importante, c'est qu'il ne s'agit pas de son ligament croisé » a rassuré son coach, Quin Snyder. « Il va passer un IRM dans la soirée ou demain et on prendra une décision ensuite. Je ne sais pas encore dans combien de temps il reviendra, mais c'est quelque chose dont on espère qu'il pourra revenir dès que possible. »

Quelle durée d'indisponibilité ?

Patron d'une équipe d'Atlanta qui cherche à s'installer dans les hauteurs de la conférence Est, Trae Young a tenté de revenir sur le parquet après le temps-mort, mais il n'a tenu que 17 petites secondes.

« Il ne voulait pas sortir » a indiqué Quin Snyder. « C'est un tel compétiteur… Il tient vraiment à être disponible. On a pu le voir ce soir. Il a essayé de rester en jeu et il m'a dit de lui donner juste quelques minutes pour se tester, mais je lui ai répondu que si je n'aimais pas ce que voyais, je le sortirais immédiatement. »

Néanmoins, on imagine que les Hawks vont devoir se passer quelques semaines de Trae Young, laissant Dyson Daniels, Nickeil Alexander-Walker, Vit Krejci et Luke Kennard s'occuper de la mène en Géorgie.

« Dès qu'un joueur du calibre de Trae est absent, surtout quelqu'un comme lui qui a le ballon et qui orchestre le jeu, c'est un ajustement qui doit se faire sur le moment » a rappelé Quin Snyder. « Que ce soit Luke, Nickeil, Dyson ou même [Jalen Johnson], la clé quand on joue ainsi, c'est que tout le monde soit disposé à faire circuler le ballon et tente de tirer des avantages de cette façon. C'est quelque chose qu'on va continuer de travailler. »

Trae Young Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ATL 81 31 41.8 32.4 82.9 0.8 2.9 3.7 8.1 1.7 0.9 3.8 0.2 19.1 2019-20 ☆ ATL 60 35 43.7 36.1 86.0 0.5 3.7 4.2 9.3 1.7 1.1 4.8 0.1 29.6 2020-21 ATL 63 34 43.8 34.3 88.6 0.6 3.3 3.9 9.4 1.8 0.8 4.1 0.2 25.3 2021-22 ☆ ATL 76 35 46.0 38.2 90.4 0.7 3.1 3.7 9.7 1.7 0.9 4.0 0.1 28.4 2022-23 ATL 73 35 42.9 33.5 88.6 0.8 2.2 3.0 10.2 1.4 1.1 4.1 0.1 26.2 2023-24 ☆ ATL 54 36 43.0 37.3 85.5 0.4 2.3 2.8 10.8 2.0 1.3 4.4 0.2 25.7 2024-25 ☆ ATL 76 36 41.1 34.0 87.5 0.5 2.6 3.1 11.6 1.9 1.2 4.7 0.2 24.2 2025-26 ATL 4 33 36.4 19.2 83.3 0.0 2.2 2.2 9.5 2.0 1.0 2.2 0.0 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.