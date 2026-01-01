Anthony Davis proposé aux Warriors ?

Cela fait désormais quelques jours qu’on murmure un lien entre les Warriors et Anthony Davis. Car même si Golden State a retrouvé des couleurs, la troupe de Stephen Curry manque de taille et d’impact physique sous le cercle pour vraiment espérer quelque chose cette saison… alors que Dallas est prêt à céder son intérieur.

D’après Sam Amick, de The Athletic, il y a en effet eu des discussions entre la franchise de la Baie et les Mavericks, à l’initiative des Texans, qui aimeraient bien Jonathan Kuminga.

Le problème, c’est que les salaires ne collent évidemment pas. Anthony Davis gagne 54.1 millions de dollars cette saison et les Warriors devraient ajouter un autre contrat pour équilibrer, l’option la plus logique étant d’inclure Draymond Green et ses 25.9 millions de dollars. Sauf que ce n’est pas le plan de Golden State.

Draymond Green, un Warrior à vie ?

Déjà parce que les problèmes physiques d’AD ne garantissent clairement pas qu’il soit un upgrade conséquent par rapport à Draymond Green, qui reste essentiel aux Warriors, même s’il a perdu de son impact. Mais aussi parce que les Warriors n’ont pas envie de voir partir un autre membre clé de leur dynastie, après Klay Thompson…

« Mon premier objectif, honnêtement, est que Draymond (Green) termine sa carrière chez les Warriors avec nous, en combattant, métaphoriquement parlant, pas littéralement, à nos côtés jusqu’à ce que nous soyons tous partis » expliquait d’ailleurs Steve Kerr après sa dernière embrouille avec son ailier fort.

Sinon, il y a aussi l’option d’échanger directement Anthony Davis et Jimmy Butler, car les salaires des deux joueurs sont similaires, mais cette option ne semble intéresser aucune des deux franchises.

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NO 64 28:51 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 NO 67 35:12 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 NO 68 36:06 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 NO 61 35:29 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 NO 75 37:11 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 NO 75 36:22 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 NO 56 33:02 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 LAL 62 34:22 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 LAL 36 32:17 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.3 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35:06 53.2 18.6 71.3 2.7 7.2 9.9 3.1 2.4 1.2 2.1 2.3 23.2 2022-23 LAL 56 34:00 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 LAL 76 35:32 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 DAL 9 29:33 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0 2024-25 LAL 42 34:17 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2025-26 DAL 16 29:56 52.1 32.3 71.0 3.3 7.6 10.9 2.8 2.3 1.3 1.8 1.6 20.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.