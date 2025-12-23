Ça a chauffé entre Draymond Green et Steve Kerr…

L’état émotionnel de Draymond Green semble étroitement lié à la forme des Warriors. Et comme Golden State est actuellement une équipe moyenne de l’Ouest (15 victoires – 15 défaites), l’intérieur est sur les nerfs…

Récemment exclu face aux Suns, l’ancien meilleur défenseur de la NBA s’est cette fois auto-exclu du match face au Magic. Dans le troisième quart-temps, il se prend ainsi violemment la tête avec Steve Kerr lors d’un temps-mort. Il décide alors de rejoindre les vestiaires pour se calmer, et ne reviendra pas en jeu.

« Les esprits se sont échauffés et j’ai pensé qu’il valait mieux que je m’en aille », a expliqué l’ailier-fort. « Je ne pense pas que ça allait s’améliorer. Donc, le mieux était de m’en aller, tout simplement. »

Steve Kerr, lui, a refusé de trop entrer dans les détails : « On s’est accrochés, évidemment… Il a décidé d’aller dans le vestiaire pour se calmer. C’est tout ce que je vais en dire. Tout ça reste privé, je n’ai rien à ajouter. »

Qu’est-ce qui a causé l’accrochage ?

« Le basket. C’est ce qu’on fait, on joue au basket » a répondu Draymond Green. « C’est un sport qui provoque des émotions, et certains sont parfois dépassés par leurs émotions. Ça arrive. Ça fait désormais longtemps que nous le faisons. Parfois, quand on est depuis longtemps avec les mêmes personnes, il y a un certain degré de confort et des merdes arrivent. Mais bon, on peut avancer. »

« Nous avons besoin de Draymond. C’est un champion », a conclu Steve Kerr, encore obligé de jouer les équilibristes. « Nous sommes ensemble depuis longtemps… Ce qui s’est passé est regrettable mais c’est arrivé. »

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GS 79 13:26 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.6 0.3 2.9 2013-14 GS 82 21:55 40.7 33.3 66.7 1.0 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GS 79 31:31 44.3 33.7 66.0 1.4 6.7 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GS 81 34:40 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GS 76 33:39 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GS 70 32:40 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GS 66 31:17 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GS 43 28:25 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GS 63 31:28 44.7 27.0 79.5 0.9 6.2 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.0 2021-22 GS 46 28:53 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GS 73 31:28 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.8 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GS 55 27:05 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 2024-25 GS 68 29:10 42.4 32.5 68.7 1.1 5.0 6.1 5.6 3.2 1.5 2.6 1.0 9.0 2025-26 GS 23 27:26 39.8 33.0 65.2 0.8 5.2 6.0 5.2 3.4 0.9 3.2 0.9 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.