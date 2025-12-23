Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Warriors reviennent à l’équilibre face au Magic

NBA – Stephen Curry (26 points, 6 passes), Jimmy Butler (21 points) et Brandin Podziemski (16 points, 5 passes, 4 rebonds) ont fait la différence en deuxième mi-temps pour aider Golden State à battre Orlando (120-97). Et revenir à l’équilibre avec 15 victoires pour 15 défaites.

Stephen Curry et les WarriorsFace à des Warriors maladroits de loin (1/10 en premier quart-temps), Desmond Bane (20 points) et Paolo Banchero (21 points, 12 rebonds, 7 passes) donnent rapidement l’avantage à Orlando (14-7). Golden State se ressaisit toutefois en attaquant le cercle. Jimmy Butler continue d’être agressif pour permettre à son équipe de rester en embuscade (30-26).

Les Warriors haussent alors le ton. Leur défense provoque plusieurs balles perdues du Magic et deux tirs primés coup sur coup de Brandin Podziemski et Moses Moody (20 points) leur donnent l’avantage (41-39). Les deux équipes se rendent coup pour coup le reste de la mi-temps, mais c’est le trio Butler – Curry – Green qui permet à Golden State de rester en tête (58-57).

Stephen Curry fait sauter le verrou

Le pêché mignon de Golden State pointe toutefois le bout de son nez au retour des vestiaires. Deux ballons perdus coup sur coup de Stephen Curry et Draymond Green laissent Anthony Black (19 points) mettre le Magic à +5 (71-66). Suite à un temps mort de Steve Kerr, Stephen Curry prend les choses en main. Il marque 11 des 14 points suivants pour remettre les Warriors devant (80-75) !

Le « Chef » continue sur sa lancée. Il envoie Gary Payton II au alley-oop, avant de trouver Moses Moody seul dans le corner à 3-points. Brandin Podziemski ajoute un 2+1 et Golden State passe un 19-2 aux Magic à cheval sur les troisième et quatrième quart temps pour prendre 16 longueurs d’avance (99-83).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le binôme Butler – Curry a rendu une belle copie. Les Warriors nous ont offert deux visages bien différents cette nuit. En première mi-temps, nous avons eu droit à un festival de Jimmy Butler qui y a marqué 16 de ses 21 points pour combler la maladresse longue distance de ses coéquipiers, dont Stephen Curry. En deuxième mi-temps, une balle perdue de Curry l’a mis dans son match. Il a réglé la mire et dans son sillage, c’est tout Golden State qui s’est mis à briller. Il a marqué 18 de ses 26 points en deuxième mi-temps pour permettre à son équipe de faire la différence en fin de troisième quart temps et au début du quatrième. Pour revenir à 50% de victoires.

La série noire continue pour le Magic. Déjà privé de Jalen Suggs, Franz et Mo Wagner, et de Tristan da Silva, le Magic a perdu Goga Bitadze en début de quatrième quart temps. Le pivot géorgien s’est tordu la cheville alors qu’il essayait de défendre sur Stephen Curry. Orlando n’a offert aucune résistance près du cercle cette nuit et enchaine dès la nuit prochaine à Portland face à des Blazers qui se régalent dans la raquette.

Noah Penda continue de grappiller du temps de jeu. Le jeune Français a enchainé une troisième match avec plus de 11 minutes de temps jeu. Si sa ligne de statistique est restée modeste (5 points, 4 rebonds), il continue de jouer juste et de montrer à Jamahl Mosley qu’il peut lui faire confiance. Noah Penda aura l’occasion de continuer sur sa lancée dès la nuit prochaine. Le Magic joue en effet en back-to-back face aux Blazers.

Golden State Warriors / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Stephen Curry 31 10/23 4/13 2/2 0 3 3 6 1 2 3 0 26 21
Jimmy Butler 30 7/9 1/1 6/7 2 1 3 3 0 0 1 1 21 24
Moses Moody 32 8/11 3/6 1/1 1 2 3 3 4 0 0 2 20 25
Draymond Green 18 4/5 0/1 1/3 1 6 7 2 1 0 1 0 9 14
Quinten Post 25 4/10 0/3 0/0 4 8 12 4 4 0 0 1 8 19
Brandin Podziemski 28 6/10 2/6 2/3 1 3 4 5 4 1 2 1 16 20
Gary Payton II 10 3/3 0/0 1/4 2 2 4 5 2 1 1 0 7 13
Trayce Jackson-Davis 12 2/4 0/0 0/0 0 4 4 0 0 0 1 1 4 6
De'Anthony Melton 16 1/6 0/2 2/2 0 0 0 1 1 2 0 0 4 2
Buddy Hield 3 1/1 1/1 0/0 1 2 3 0 0 0 1 0 3 5
Pat Spencer 12 0/5 0/2 2/2 1 1 2 2 1 0 3 0 2 -2
Will Richard 13 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0
Gui Santos 10 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 3
Total 46/89 11/37 17/24 14 33 47 32 20 8 13 6 120
Orlando Magic / 97 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Paolo Banchero 34 7/19 0/4 7/8 1 11 12 7 2 0 4 0 21 23
Desmond Bane 33 8/16 2/2 2/3 1 3 4 3 2 0 2 2 20 18
Anthony Black 31 8/12 2/5 1/3 2 4 6 3 5 0 2 1 19 21
Wendell Carter Jr. 29 3/8 0/3 3/4 2 2 4 2 2 0 1 0 9 8
Tyus Jones 26 2/6 1/3 2/2 0 3 3 4 0 4 1 0 7 13
Jase Richardson 22 5/11 1/3 0/0 2 2 4 0 1 1 3 1 11 8
Noah Penda 15 2/3 1/2 0/0 1 3 4 0 3 0 1 0 5 7
Goga Bitadze 14 0/3 0/0 2/2 4 1 5 0 2 2 1 1 2 6
Jett Howard 18 1/4 0/3 0/0 1 1 2 2 3 0 2 0 2 1
Jonathan Isaac 13 0/2 0/1 1/4 2 2 4 0 0 1 0 0 1 1
Jamal Cain 5 0/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4
Total 36/87 7/27 18/26 16 32 48 21 21 8 18 5 97

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

CLE139
CHA132
BOS103
IND95
NOR119
DAL113
DEN135
UTH112
OKC119
MEM103
GSW120
ORL97
POR102
DET109

Par Melvin Karsenti
