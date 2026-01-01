Les Warriors ont peut-être trouvé la bonne formule

Les Warriors ont bouclé 2025 dans le positif avec 18 victoires pour 16 défaites, à la faveur d’une victoire à Charlotte. C’est leur 7e succès en 11 matches, et le calendrier est plutôt sympa avec 10 de leurs 11 prochaines rencontres disputées au Chase Center. Ce mois de janvier a des allures de tournant pour Steve Kerr et ses joueurs.

« Notre attaque s’est considérablement améliorée ; on marque à un rythme bien plus élevé… Cela fait six matchs de suite à 120 points ou plus », a souligné le coach de Golden State. « Ça faisait longtemps que ce n’était pas arrivé. On a vraiment l’impression d’avoir trouvé un meilleur rythme. »

Gagner la bataille des possessions

L’efficacité en attaque est donc en hausse et même si les pertes de balles restent un problème, cette cinquième victoire en six matches prouve que l’équipe est sur la bonne voie. A écouter Steve Kerr, le groupe se trouve mieux autour de son « Big Three » certes vieillissant mais toujours aussi essentiel dans la bonne tenue de l’équipe.

« Steph, Dray et Jimmy sont désormais dans un bon schéma de rotation », poursuit Steve Kerr. « Tous les autres doivent simplement être prêts quand leur nom est appelé. Avec le rythme du jeu actuel et le volume de tirs à 3-points, on va faire jouer beaucoup de monde, souvent par courtes séquences. C’est un peu différent, mais il faut s’y habituer. »

Ce qui change, c’est que les Warriors ont trouvé la bonne cadence, et c’est Draymond Green qui l’explique le mieux. Décisif cette nuit en fin de match à 3-points, l’intérieur estime que les Warriors « doivent toujours jouer vite, mais pas aussi vite qu’avant”. « La bataille des possessions compte beaucoup plus » précise-t-il. « On obtient de meilleures situations en attaque placée quand on ralentit le jeu, plutôt que de se précipiter et perdre le ballon. On essaie vraiment de mieux en prendre soin, et ensuite, on doit être une grande équipe en défense. »

La stabilité mène à la régularité

Ce qui fait la différence, c’est aussi la stabilité dans la rotation, et plus particulièrement du cinq. Cette nuit, Stephen Curry, Moses Moody, Jimmy Butler, Quinten Post et Draymond Green débutaient leur 7e match de suite.

« Le coach nous parle beaucoup des rotations et de la nécessité d’avoir de la constance, même si beaucoup de joueurs jouent », fait remarquer Stephen Curry. « Cette régularité, c’est surtout de l’organisation offensive et de la compréhension des endroits où les tirs vont se créer. Et de la façon dont on essaie de générer de bons tirs en utilisant Jimmy avec la ‘second unit’, puis moi et Draymond quand on est ensemble pour créer du jeu. Je pense que les gars commencent à mieux comprendre, à mieux ‘voir’ le jeu et à jouer avec confiance. Et ça ne peut que nous rendre meilleurs collectivement. »