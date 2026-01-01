Les Warriors finissent l’année sur une bonne note à Charlotte

Après un feu d’artifice offensif en première mi-temps, qui a vu les Warriors rentrer aux vestiaires avec un impressionnant 13/24 à 3-points mais seulement cinq points d’avance sur des Hornets eux aussi adroits (69-64), les choses se décantent en début de troisième quart-temps.

Dans le sillage de Stephen Curry et de Moses Moody, Golden State lance la deuxième mi-temps sur un 10-0 pour prendre 15 points d’avance (79-64).

Les Dubs lèvent alors le pied de l’accélérateur et les Hornets en profitent. Comme en première mi-temps, ils tirent parti des ballons perdus adverses pour se remettre en selle et inverser la tendance. LaMelo Ball (27 points, 5 rebonds, 5 passes) fait un 4/4 à 3-points, et Charlotte inflige un 32-12 aux Warriors pour prendre l’avantage (96-91) !

Podziemski relance les Warriors

Les hommes de Steve Kerr se ressaisissent toutefois et retrouvent de l’adresse. Trois tirs primés de Brandin Podziemski (19 points, 5/7 à 3-points) et une intensité défensive retrouvée leur permettent de débuter le dernier quart-temps sur un 13-4 afin de reprendre le contrôle des opérations (111-104).

Brandon Miller (33 points), Colin Sexton (16 points, 8 passes, 5 rebonds) et Kon Knueppel (20 points, 8 passes, 5 rebonds) essaient tant bien que mal de revenir au score, mais Stephen Curry, Draymond Green (10 points, 12 passes, 8 rebonds) et Will Richard continuent de faire mouche de loin pour offrir la victoire aux Warriors.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La profondeur de banc des Warriors a fait la différence. Les remplaçants de Golden State ont largement gagné leur duel face à leurs homologues de Charlotte : 61 à 29 ! Grâce notamment à Brandin Podziemski et Gui Santos, le banc des Warriors a fini la rencontre à 13/24 à 3-points. Steve Kerr a également pu compter sur de bonnes minutes de De’Anthony Melton, Will Richard et Gary Payton II pour venir seconder Stephen Curry et Jimmy Butler (19 points, 7 passes, 5 rebonds). Al Horford a lui atteint la barre des 1 000 3-points en carrière et est devenu le troisième joueur de l’histoire après LeBron James et Dirk Nowitzki à avoir dépasser les 9 000 rebonds, 1 000 contres, et 1 000 3-points.

– Brandon Miller reste sur son nuage. Deux jours après avoir établi son record de points sur un match (31) cette saison face à Milwaukee, Brandon Miller a fait encore mieux cette nuit. Il a terminé la rencontre avec 33 points à 14/29 aux tirs. S’il n’a pas été adroit de loin (3/12), il a été injouable vers le cercle (11/17 à 2-points). De bonne augure pour 2026.

– Moussa Diabaté et Tidjane Salaun discrets. Les deux Français de Charlotte ont livré une copie plutôt pâle pour ce dernier match de l’année. Diabaté n’a marqué aucun point pour aller avec ses 8 rebonds en 28 minutes de jeu. Tidjane Salaun a lui marqué 6 points en 17 minutes, mais a comme souvent souffert en défense face au mouvement de Golden State.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.