La NBA révèle que Giannis Antetokounmpo a refusé de s’entraîner…

Puisque Giannis Antetokounmpo affirme que les Bucks l’empêchent de retrouver les terrains, la NBA a ouvert une enquête, et samedi, la ligue a livré une première note sur ses investigations.

« L’enquête a établi que les Bucks avaient programmé la semaine dernière une séance d’entraînement en trois contre trois pour Giannis Antetokounmpo dans le cadre de son programme de retour au jeu, mais qu’il a refusé d’y participer », écrit la NBA dans un communiqué publié samedi. « Il existe un désaccord quant à savoir si l’équipe a demandé à Giannis de participer à une séance collective en début de semaine, et la ligue continue de surveiller la situation. »

Vendredi, avant la rencontre face aux Celtics, Giannis affirmait qu’il était en pleine forme et que son hyperextension au genou n’était pas un problème. C’est ce qu’il répète depuis plusieurs semaines, et pourtant, le staff médical ne donne pas son feu vert.

«Je n’ai jamais vu un cas où un joueur de mon calibre dit, et je le dis publiquement, que je veux jouer»

« Je suis disponible pour jouer, mais je ne suis pas dans le match. Je suis disponible aujourd’hui. Là, maintenant, je suis disponible ! » a-t-il affirmé avant le match. Sans préciser qu’il avait donc refusé de participer à un trois contre trois à l’entraînement. En revanche, il a hâte que l’enquête aboutisse.

«Vous savez à qui vous avez affaire et lorsque quelqu’un vient me dire de ne pas jouer ou de ne pas être compétitif, c’est comme une gifle. Résultat, je ne sais pas ce que notre relation va donner ensuite… Je n’ai jamais vu un cas où un joueur de mon calibre dit, et je le dis publiquement, que je veux jouer, bordel ! Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que c’est du jamais vu. Donc s’il doit y avoir une enquête, très bien et il en fallait une.»