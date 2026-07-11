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Les Hawks prêts à se mêler à la course pour Peyton Watson ?

Publié le 11/07/2026 à 10:13 Twitter Facebook

NBA – « Free agent » protégé, Peyton Watson intéresse désormais les Hawks, en plus des Clippers. Ne resterait alors qu’à convaincre les Nuggets pour un transfert…

Peyton WatsonDerrière LeBron James, James Harden et Jalen Duren, Peyton Watson est l’un des principaux « free agents » encore disponibles. L’ailier peut négocier avec les équipes de son choix, mais les Nuggets l’ont protégé et conserveront donc la possibilité de s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

Denver aurait d’ailleurs l’intention de le conserver. Le problème, c’est que les options se font désormais rares pour Peyton Watson. À l’exception des Nets, aucune équipe ne dispose d’un espace suffisant sous le salary cap pour lui soumettre directement une offre importante. Un « sign-and-trade » pourrait donc être nécessaire pour débloquer la situation autour du joueur représenté par Rich Paul.

Dans ce contexte, Jake Fischer et Marc Stein rapportaient vendredi que les Hawks s’intéressaient aux services de Peyton Watson, alors que les Clippers figurent déjà parmi ses prétendants depuis plusieurs jours.

Encore faudrait-il parvenir à un accord avec Denver. La compensation exigée par les dirigeants des Nuggets serait importante, puisqu’elle serait similaire à celle reçue par le Jazz pour Walker Kessler : deux premiers tours de Draft non protégés et deux possibilités d’échange de choix au premier tour.

Un prix particulièrement élevé pour un joueur certes prometteur, auteur de 14.6 points, 4.9 rebonds, 2.1 passes et 1.1 contre de moyenne, mais qui doit encore s’établir durablement parmi les meilleurs ailiers de la ligue.

De quoi refroidir Atlanta, Los Angeles ou n’importe quel autre prétendant, et prolonger encore le feuilleton…

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à re-signer l’un de ses « free agents » avant de le transférer. Ce mécanisme permet notamment à une franchise de récupérer une compensation plutôt que de perdre gratuitement son joueur.

Peyton Watson Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 DEN 23 8:05 49.2 42.9 55.0 0.3 1.3 1.6 0.5 0.6 0.1 0.3 0.5 3.3
2023-24 DEN 80 18:36 46.5 29.6 67.0 0.7 2.5 3.2 1.1 1.8 0.5 0.7 1.1 6.7
2024-25 DEN 68 24:21 47.7 35.3 69.3 0.7 2.7 3.4 1.4 1.8 0.7 0.8 1.4 8.1
2025-26 DEN 54 29:36 49.1 41.1 73.0 0.9 4.0 4.9 2.1 2.5 0.9 1.7 1.1 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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