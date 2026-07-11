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Les Clippers prêts à accélérer pour conserver Bennedict Mathurin ?

Publié le 11/07/2026 à 8:04 Twitter Facebook

NBA – « Free agent » protégé, Bennedict Mathurin n’a toujours pas reçu d’offre extérieure. Après avoir exploré la piste Peyton Watson, les Clippers pourraient désormais accélérer pour conserver leur arrière canadien.

Bennedict MathurinComme Jalen Duren et Peyton Watson, Bennedict Mathurin est libre de tout contrat, mais protégé. Les Clippers pourront donc décider de son avenir en s’alignant, ou non, sur une éventuelle offre extérieure.

Pour l’heure, la franchise californienne n’a pas montré un grand empressement pour le re-signer. La situation pourrait toutefois évoluer alors que le Canadien n’a toujours pas trouvé preneur, dans un marché où très peu d’équipes disposent encore d’une marge de manœuvre financière suffisante.

Initialement désireux d’attirer Peyton Watson, Los Angeles devrait désormais se concentrer sur son propre joueur, d’après Jake Fischer et Marc Stein.

Arrivé en Californie il y a quelques mois, en échange d’Ivica Zubac, l’arrière de 24 ans s’est rapidement imposé comme la principale menace des Clippers en sortie de banc. Il pourrait désormais espérer s’installer dans le cinq majeur de Tyronn Lue, aux côtés de Darius Garland, Rui Hachimura voire Keaton Wagler (et Brandon Ingram ?).

Reste à savoir jusqu’où les dirigeants de Los Angeles seront prêts à aller pour le conserver. Si ses exigences salariales sont trop élevées, un « sign-and-trade » peut permettre aux Clippers d’éviter de le perdre sans contrepartie.

LEXIQUE

Sign-and-trade : opération qui consiste à re-signer un de ses « free agents » pour ensuite le transférer. Certaines franchises utilisent ce système pour éviter de voir partir un joueur sans la moindre compensation.

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7
2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5
2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1
2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8
2025-26 LAC 26 28:02 42.6 20.7 85.8 1.3 4.2 5.5 2.5 2.3 1.0 2.1 0.3 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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