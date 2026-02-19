Bennedict Mathurin veut profiter à fond de la lumière de Los Angeles

« Tout le monde connaît plutôt bien mon jeu, donc ça m’aide énormément. » En récupérant Bennedict Mathurin il y a deux semaines, dans le cadre de l’échange autour d’Ivica Zubac, les Clippers savaient déjà très bien de quoi le jeu de l’arrière des Pacers était fait.

Sa sortie à 25 points sur leur parquet la saison passée était là pour le rappeler : le Canadien est un scoreur patenté. Avec un peu moins de 18 unités de moyenne avant son transfert, l’arrière affichait d’ailleurs sa meilleure production en carrière.

« La possibilité d’être régulier ici est bien plus réaliste. Rien qu’en termes de rôle : j’arrive dans un nouvel environnement où les coaches savent déjà de quoi je suis capable et me donnent beaucoup plus de liberté pour m’exprimer. C’est tout ce dont j’ai besoin pour venir bosser chaque jour et être simplement moi-même », juge-t-il.

Plus de liberté avec Tyronn Lue ?

De quoi lui permettre de franchir un cap alors ? « J’ai pu montrer pas mal de choses, mais j’ai l’impression d’avoir l’opportunité de le faire encore plus ici. Le fait d’être exposé, que les gens se familiarisent avec mon jeu… Je pense que ça va passer à un tout autre niveau », se projette le natif de Montréal sous les projecteurs californiens, bien plus imposants que ceux de l’Indiana.

Bennedict Mathurin est persuadé que sous les ordres de Tyronn Lue, il sera en capacité de jouer son jeu « sans aucune restriction », là où son coach précédent, Rick Carlisle, n’hésitait pas à être dur avec lui. « C’est là que se jouera ma plus grande progression, surtout en jouant aux côtés de grands joueurs comme Kawhi, DG et les autres gars de l’équipe ; ça va me permettre d’en montrer encore plus », juge le nouvel arrivant.

Celui-ci va ainsi faire équipe avec le patron incontesté local, Kawhi Leonard, et celui qui est attendu comme son lieutenant, Darius Garland. « Que je joue avec DG ou pas, ou avec Kawhi, je suis capable de m’intégrer dans n’importe quel type de cinq. Je peux m’adapter partout et rester une menace », prévient le Canadien, qui a signé deux premières sorties moyennes avec sa nouvelle équipe (12.5 points à 30% aux tirs).

Bennedict Mathurin Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 IND 78 28:29 43.4 32.3 82.8 1.1 3.0 4.1 1.5 2.1 0.6 1.9 0.2 16.7 2023-24 IND 59 26:04 44.6 37.4 82.1 1.0 2.9 4.0 2.0 2.0 0.6 1.6 0.2 14.5 2024-25 IND 72 29:51 45.8 34.0 83.1 1.2 4.1 5.3 1.9 2.3 0.7 1.9 0.3 16.1 2025-26 IND 28 31:49 43.3 37.2 88.4 0.8 4.6 5.4 2.3 2.7 0.6 2.3 0.1 17.8 2025-26 LAC 2 28:30 30.4 20.0 90.9 1.5 3.5 5.0 3.5 2.5 3.0 0.5 0.5 12.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.