Ivica Zubac rejoint les Pacers !

Les Clippers ont profité de cette « timeline » pour changer de direction. Et après James Harden, c’est un autre titulaire qui fait ses valises puisque Ivica Zubac prend la direction des Pacers, en compagnie de Kobe Brown !

Le pivot croate était l’un des rares joueurs à être sous contrat avec la franchise californienne après cet été, et son départ, couplé à l’arrivée de Darius Garland, marque le changement de stratégie de Steve Ballmer. De son côté, Indiana récupère enfin le pivot que le club attendait depuis le départ de Myles Turner.

Avec son contrat très bon marché (19.5 millions l’an prochain puis 21 millions de dollars en 2027/28), Ivica Zubac semble être la pièce parfaite pour accompagner le retour au jeu de Tyrese Haliburton l’an prochain.

En échange, les Pacers envoient Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, deux premier tour de Draft (dont le 2026, toutefois protégé 1-4 et 10-30) et un second tour de Draft à Los Angeles. De quoi permettre aux Clippers de jouer beaucoup plus vite qu’auparavant. Reste à voir ce que ça signifie pour Kawhi Leonard…

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.