Donovan Mitchell voulait vraiment jouer avec James Harden

Le hasard du calendrier a bien fait les choses puisque quelques heures après l’échange entre les Clippers et les Cavaliers, les deux formations se retrouvaient à l’Intuit Dome. Les différentes recrues n’étaient pas en tenue, et Cleveland n’a fait qu’une bouchée de la formation de Tyronn Lue avec un succès de 33 points.

À l’origine, semble-t-il, du choix de James Harden pour l’épauler, Donovan Mitchell a expliqué pourquoi il avait fait le forcing auprès de ses dirigeants. « On sait tous les deux que ça va demander un temps d’adaptation », a confié Donovan Mitchell à The Athletic. « Mais on est très enthousiastes. Je suis enthousiaste à l’idée de ce qu’il peut m’apporter en tant que joueur, et de ce qu’il peut apporter à l’équipe dans son ensemble. On veut la même chose. On veut tous les deux un titre. Donc au final, on vise les mêmes objectifs, et on doit tout faire pour gagner au plus haut niveau. »

Pour le shooteur Sam Merrill, James Harden fait partie de ces joueurs qui rendent leurs coéquipiers meilleurs. « Je pense qu’on est tous impatients de l’accueillir et de se mettre au travail », annonce-t-il. « Je suis vraiment heureux qu’il intègre notre système. Évidemment, c’est l’un des plus grands scoreurs et passeurs de tous les temps. C’est l’un des meilleurs créateurs de l’histoire. Il va nous faciliter la vie à tous. On espère que sa présence nous fera passer un cap. »

Donovan Mitchell est prêt à jouer sans ballon

La question est de savoir si James Harden et Donovan Mitchell peuvent jouer ensemble. Les deux ont besoin du ballon pour être efficaces, et il n’y en qu’un pour deux… James Harden a déjà joué avec des créateurs et des spécialistes de l’isolation, et sans doute qu’il est le plus apte à s’adapter à son nouveau compère.

« On sait qu’il va y avoir une période d’adaptation », répète Donovan Mitchell. « Je vais devoir apprendre à jouer un peu plus sans le ballon. Je l’ai déjà fait, et je vais devoir le refaire. Mais James est l’un des meilleurs à avoir jamais fait ça. Je pense qu’on veut tous les deux la même chose, avec le même objectif en tête. On veut juste gagner, et je crois qu’on est prêts à faire ce qu’il faut. »

Pour Kenny Atkinson, la venue de James Harden est aussi une chance pour la paire Allen-Mobley. « James va élever le niveau de tout le monde. Nous sommes enthousiastes pour nos intérieurs. Nous sommes enthousiastes pour Sam. Nous pensons qu’il va être bénéfique pour nous tous. C’est l’un des meilleurs passeurs de l’histoire du basket. »

Reste aussi l’aspect défensif, car si le duo Garland/Mitchell était friable de ce côté du terrain, il n’est pas certain que le duo Harden/Mitchell soit beaucoup plus solide…